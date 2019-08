Trump megvenné Grönlandot? Vicc!

Áprilisi tréfának nevezte pénteken Grönland amerikai megvásárlásának szándékát Lars Lokke Rasmussen korábbi dán kormányfő, aki a The Wall Street Journal és a CNN hírtelevízió értesülésére reagált. A politikus számos dán társával együtt kétkedésének adott hangot a Twitter közösségi portálon.

A The Wall Street Journal arról írt meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is, hol komolyabban, hol viccesen szóba hozta a Dániához tartozó, autonómiát élvező sziget esetleges megvásárlását. Trump a források szerint többször is megkérdezte tanácsadóitól, vajon az Egyesült Államok megvásárolhatja-e Grönlandot, majd a Fehér Ház jogi tanácsadói hivatalának két munkatársát meg is kérte, vizsgálják meg ennek a lehetőségét.

Aaja Chemnitz Larsen, Grönland képviselője a dán parlamentben elutasította az ötletet ugyancsak a közösségi oldalon. Kijelentette, köszönettel nemet kell mondani Trump ötletére. Ehelyett jobb lenne, ha az Egyesült Államok egyenjogú partnerként kezelné Dániát, egy erős és hosszú távú kapcsolat jobban segítene, és nagyobb függetlenséget adna Grönlandnak. Egy másik nyilatkozó, Martin Lidegaard, a dán szociálliberális párt külügyi szóvivője viccnek nevezte a felvetést.

A The Wall Street Journal állítása szerint Trump néhány tanácsadójának tetszett az ötlet, támogatásáról is biztosította az elképzelést, más tanácsadók viszont tréfálkozásként kezelték. Nem fehér házi források - a The Wall Street Journal szerint - Grönland esetleges megvásárlását Alaszka megvásárlásához hasonlították. Alaszkát 1867-ben vásárolta meg az Egyesült Államok a cári Oroszországtól.

Az 56 ezer lelket számláló, stratégiai fekvésű Grönland, amely egykor egy kontinenst alkotott Észak-Amerikával, a Föld legnagyobb szigete és a Dán Királysághoz tartozó autonóm terület. Egy 2009-ben rendezett népszavazás után a grönlandiak megkapták a kizárólagos rendelkezési jogot a természeti kincseik felett, és nyelvüket - az inuitot - is hivatalos nyelvként ismerik el.

A The Wall Street Journal állításait sem az amerikai külügyminisztérium, sem a Dán Királyság amerikai nagykövetsége, sem pedig Grönland washingtoni képviseleti irodája nem kívánta kommentálni. A lap megjegyezte, hogy Donald Trump a jövő hónap elején Dániába látogat.