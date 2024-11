Trump szelleme kísért hétfőn az Országgyűlésben

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A Költségvetési Tanács véleményében megállapította, hogy a 2025. évi költségvetési törvényjavaslat tervezete megfelel az Alaptörvényben előírt államadósság-szabálynak és a stabilitási törvény rendelkezésének, valamint a vonatkozó európai uniós szabályoknak is.

A Tanács véleményében kiemeli, hogy a költségvetési törvény tervezete szerint a kamatkiadások a 2024. évi 4,8 százalékról 3,8 százalékra csökkennek 2025-ben, amit az alacsonyabb infláció és kamatok is elősegíthetnek.

A kormány – vállalása szerint – a GDP-arányos hiány mértékét 2025-ben 3,7, 2026-ra pedig 2,9 százalékra mérsékli. Ezzel egyidejűleg a Tanács üdvözli azt a célt is, miszerint az államadósság GDP-arányos mértékét a kormány a jövő év végére 72,6 százalékra javítja, a következő években pedig tovább mérsékeli. Az intézmény ugyancsak egyetért azzal, hogy a kormány ezen céljai eléréséhez fegyelmezett költségvetési politikára van szükség.

