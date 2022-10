Tudja, mi az az iránytaxi? Mostantól ilyen is lesz!

Komolyan átszabja a taxizás szabályait a kormányzat. A szerda este megjelent Magyar Közlönyben nem kevesebb, mint tíz oldalon keresztül sorolják a „személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról” (azaz a taxizásról) szóló kormányrendelet módosításait, melyek

egyrészt az ellenőrzést, valamint a szankciókat is szigorítják,

másrészt a szolgáltatások körét bővítik a közösségi közlekedésbe történő hatékonyabb bevonással.

Némileg változnak a taxiszolgáltatásra használt autók szabályai is, így a 2017 előtt nyilvántartásba vett autók esetén 13 év lesz a jármű megengedett legmagasabb életkora, míg az ennél későbbi autók esetén 10 év.

Taki bácsi legendás Ladája már nem felelne meg a mai feltételeknek (Fotó: Videa) Taki bácsi legendás Ladája már nem felelne meg a mai feltételeknek (Fotó: Videa)

A változás fontos eleme, hogy busz- vagy vasútállomás, kikötő, repülőtér üzemeltetőjével, üzemben tartójával kötött szerződéssel lehetőség lesz a taxiszolgáltatás közvetlen igénybe vételére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a buszról, vonatról, repülőről, hajóról kiszálló utast sokszor érdemesebb rögtön az úti céljához szállítani ahelyett, hogy egy előre rögzített útvonalon vinnék keresztül-kasul az adott településen.

Emellett például egy üzemzavar, baleset esetén a vonatok pótlására is felkérhető lenne a szerződött szolgáltató.

A változásokról Vitézy Dávid, az illetékes Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtitkára Facebook-posztban számolt be. Kiemelte, ez utóbbi, iránytaxi néven ismert szolgáltatás Nyugat-Európában már ismert, most Magyarországon először kísérleti jelleggel vezetik be.

Része az új szabályozásnak, hogy ha rajtakapják a taxist ilyen „hiénázáson” (azaz nincs ilyen jellegű szerződése) vagy azt (annak kivonatát) nem tudja bemutatni, többszázezres bírságra számíthat.

Vitézy azt is kiemeli, a jogellenesen működő vagy szabálytalankodó taxisok kiszűrésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek, így például próbautazás nélkül is lesz lehetőség ellenőrzésre, illetve a fuvarszervezők és diszpécserszolgálatok is legfeljebb öt évre kaphatnak engedélyt, ezt követően újra bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.