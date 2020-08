Túl sok a lélegeztető gép? Magyarország ajándékozásba kezd

A külgazdasági és külügyminisztérium kiemelkedő aktivitás révén olyan mennyiségben szerzett be lélegeztetőgépet, amennyit a legextrémebb járványhelyzetben sem fog az ország felhasználni. Hogy ne raktárba porosodjanak a gépek a határon túlra kerül egy részük.

A hazai sajtóban számos anyag próbálta megfejteni, hogy a külügy miért volt ennyire aktív a lélegeztető gépek beszerzésénél. Korábban ugyanis a lehető legrosszabb forgatókönyvre készülve Orbán Viktor 8000 darabos lélegeztetőgép kapacitást tartott szükségesnek, ehhez képest 16 ezer készüléket vettek. Egy részét ráadásul a nyár folyamán, amikor a járvány már visszahúzódóban volt, és látszott, hogy a kapacitásoknak csupán a töredékét kellett használni. A beszerzések ára kapcsán is polémia alakult ki, hiszen Magyarország egy típust jóval drágábban vett meg, mint Szlovénia, ahol a beszerzési ár miatt korrupciós botrányt kiáltottak. A hazai beszerzés margójára kívánkozik még, hogy az egészségügyből származó információk szerint jelenleg az Orbán Viktor által kívánatosnak tartott 8 ezer gépre sincs kellő számú szakember, akik ezeket folyamatosan működtetni és kezelni tudnák.

Magyar fejlesztésű lélegezetőgép is készült a beszerzések mellett (Fotó: koronavirus.gov.hu)

