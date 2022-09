Túl van-e már a tetőzésen a gázár?

Az európai gázárak kapcsán mindenki a címben feltett kérdésre adandó választ találgatja reménykedve - írja Zsiday Viktor befektetési blogján.

A nyár folyamán szinte az összes európai ország elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, feltölti a gáztározóit – kerül, amibe kerül. Emiatt azután egymás elől elhappolva hajtották a gázt árát egyre magasabbra. Természetesen az oroszok is segítő kezet nyújtottak ehhez, egyre kevesebb gázt csorgatva a csöveken keresztül: ennek eredményeképpen a gázárak az egekbe szöktek. A helyzet augusztus végére fenntarthatatlanná vált, erről a blog szerzőjének alábbi cikkében olvashat:

Energiaválság Európában

Nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy az 1000 Ft/m3 feletti gázárak mellett óriási recesszió következik Európában és Magyarországon is. Emiatt azt is valószínűsíteni lehetett, hogy – mint a történelemben sokszor – az államok kétségbeesésükben a kereskedés felfüggesztéséhez, árkorlátozáshoz, vagy valamilyen egyéb adminisztratív beavatkozáshoz fognak fordulni.

Régóta fontolgatják az árplafont. Fotó: Depositphotos Régóta fontolgatják az árplafont. Fotó: Depositphotos

Ennek eredményeképpen mind az áram- , mind a gázpiacon valamiféle korlátozás látszik körvonalazódni – bár a sok érdek miatt a helyes intézkedések meghozatala nehéz és hosszú feladat lehet. Eközben – mivel a legtöbb állam már elég jól áll a gáztárolók feltöltésével – egy kicsit csökkent a vételi nyomás is. Mivel a feltöltések jól állnak, ezért kevésbé sürgető a vevőknek, hogy bármi áron vegyenek, az eladók pedig a várható korlátozások hírére előkerültek, s ennek eredménye hatalmas áresés lett (lásd a mellékelt grafikont). Úgy tűnik a betárolás kedvező alakulása miatt most mindenki kicsit nyugodtabb, és szakértői számítások szerint a jelenlegi helyzet alapján még nulla orosz gázszállítással is kibírható a tél a kontinensen.

Hatékony árkorlátozást a gázpiacon csak közös európai allokációs mechanizmussal lehet kialakítani, hiszen az árak lekorlátozása (ezt Magyarországon ma már senkinek nem kell elmagyarázni) hiányhoz vezet, mert az adott ár mellett a kereslet magasabb lenne, mint a kínálat. Ezt a hiányt úgy lehet feloldani, hogy a keresletet különböző módokon csökkentjük (pl. magasabb lakossági árak, egyes ipari létesítmények időleges bezárása, takarékoskodás, stb.). Viszont ezt a mechanizmus koordinálni kell, és az államoknak szolidárisnak kell lennük egymással, különben borul az egész. Nem tudom, hogy sikerül-e megugrani ezt a gyakran széthúzó uniónak, de ha igen, akkor esélyes, hogy láttuk a gázárak tetejét, s habár a gáz még valószínűleg 2-3 évig meglehetősen drága lesz a korábban megszokotthoz képest, de a legrosszabb forgatókönyv elkerülhető, és a jelenlegi áraknál alacsonyabb szinten stabilizálódhat a jövőben a kereskedés.

Még a jelenlegi vagy a jelenleginél alacsonyabb gázárak mellett is valószínűleg recesszióba csúszik Európa és Magyarország is, de minél jobban sikerül a gázárak alacsony szinten való fixálása, annál kevésbé mély lehet a gazdasági zsugorodás.

A vevői pánik tehát a gázpiacon talán végetért, de ahhoz, hogy tartós megnyugvás legyen, az uniónak nagyon komoly összefogást és koordinációt kellene mutatnia.

2022 decemberi gázár EUR/MWh (a jelenlegi 400 körüli forintárfolyam mellett kb. ha 4-el megszorozzuk a grafikonon látható értéket akkor durván megkapjuk 1 m3 gáz árát):

A TTF gáz 2022 decemberi határidős ára. Forrás: zsiday.hu/blog A TTF gáz 2022 decemberi határidős ára. Forrás: zsiday.hu/blog