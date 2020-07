Tüntettek a postások: nulla százaléknál többet kérnek a mindennapi hősök

Sikeres demonstráción vannak túl a postás szakszervezetek, most a kormányál, illetve az állami társaságnál pattog a labda, hogy a 0 százalékos béremésnél hajlandóak-e többet adni a postásoknak, akiket a koronavírus-járvány alatt még mindennapi hősöknek neveztek.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Emlékezetes, hogy a kormány (konkrétan például Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár) korábban arról beszélt, hogy a postások is a mindennapi hősök közé tartoznak, akik veszélyhelyzetben is dolgoznak.

Pécstől Nyíregyházáig számos vidéki településről is érkeztek a postás szakszervezet közös budapesti demonstrációjára, amit amiatt tartottak, mert a Magyar Posta visszautasította egységes bérfejlesztésre vonatkozó követeléseiket. A lapunk által a békés és politikamentes tüntetésen is felszólaló szakszervezeti vezetés szerint a rossz idő ellenére mintegy ezren gyűltek össze Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irodája előtt, ahol egy petíciót sikerült átadni, amiben többek között általános bérfejlesztést követelnek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!