Új fejlesztések indulhatnak az új budapesti hidak környékén

Három közúti híd (Galvani, albertfalvai, aquincumi) áll különféle előkészületi szakaszban a Duna fővárosi szakaszán, mindegyik óriási hatással lesz a közlekedésre és közvetve sokmilliárd forint értékű ingatlanfejlesztéseket indíthat el a következő 3-5 évben - emelte ki hétfőn munkatársunk a Trend FM Reggeli monitor című adásában, amikor ismertette az átkelőkkel kapcsolatos tervezés részleteit.

Elöljáróban kitért arra például, hogy a Rákóczi híd építése mára egy komplett új városnegyed megszületéséhez vezetett a budai oldalon, újabban pedig a pesti hídfő és annak másfél-két kilométeres körzete lett különféle lakó- és irodafejlesztések terepe. Itt az építkezések még csak most kapnak lábra és hasonló folyamatokra lehet számítani a Határ út folytatásaként elképzelt Galvani híd esetében is.

Ilyennek képzelték el a Galvani hidat (forrás: Limes model) Ilyennek képzelték el a Galvani hidat (forrás: Limes model)

A Galvani hídon átvezető új villamosvonal is létesül, a Határ úti csomóponttól a folyó felé haladva, jobbra található többszáz hektáros, most inkább ipari-szolgáltatói hasznosítású területen vegyes funkciójú övezetek lehetnek a következő 6-8 éven belül. Javul a keresztirányú közlekedés, ugyanakkor a végső terveknél figyelembe kell venni a várhatóan növekvő környezetterhelést is.

Minden híd, így a délebbre tervezett albertfalvai, valamint északon, az aquincumi évtizedekre meghatározza majd a nyomvonal mentén élők helyzetét és persze ingatlanuk értékét. A vonalvezetésnek közös ügynek kell lennie, vagyis a mindenkori kormányzatnak szorosan együtt kell működnie a kerületi és a fővárosi önkormányzattal, érdemi beleszólást kell engedni a szakmai és a civil szervezeteknek is.

A műsorban szó esett még arról is, hogy egyelőre hatástalanok a kormány különféle razziái, az építőanyagárak letörése nem sikerült és várhatóan nem is fog, mivel a kereslet oly mértékben megugrott, hogy egyetlen gyártón vagy kereskedőn nincs semmilyen nyomás.

A teljes beszélgetés az alábbi linken hallgatható meg: