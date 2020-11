Új korlátozások: nincs roham, de a nagy bolthálózatok felkészültek

Több diszkont és hipermarket láncot is megkérdeztünk, hogy tapasztalnak-e valamiféle rohamot azután, hogy a kormányfő bejelentette: szerda éjféltől egy hónapig erős korlátozások lépnek életbe, köztük az is, hogy kicsit rövidebb ideig lehetnek nyitva a boltok. (A blokkk.com szerint 120 ezer élelmiszerüzletből mintegy 30 ezret érint, hogy este 7 óra után nem lehetnek nyitva). A hálózatok többsége saját forgalmáról nem nyilatkozott és az OKSZ-hez irányított minket.

Nincs roham az üzletekben (forrás: MTI) Nincs roham az üzletekben (forrás: MTI)

„Roham? Milyen roham? Semmi ilyesmi nincs és nem is várható.” – reagált felvetésünkre telefonon Vámos György főtitkár. Azt mondta, hogy a lakosság tanult a tavaszból, tudja, hogy nincs értelme úgymond bespájzolni az alapvető élelmiszerekből. Utalt rá, hogy legfeljebb a fertőtlenítő és tisztítószerek, a wc-papír forgalma nőhet meg, miután még felívelő szakaszában van a járvány és mindenki szeretné biztonságban tudni magát.

Megerősítette, hogy bármennyire is növekszik esetleg a vásárlói tömeg a következő napokban-hetekben, a kereskedői oldal felkészülten várja ezt. Ne feledjük, hogy közeleg a karácsonyi szezon, ami ha nem is lesz olyan, mint normális időkben, de mindenképpen a forgalom felfutását hozhatja – vélte a szervezet vezetője. A cégektől korábban szerzett információink szerint erős a hálózatok logisztikai háttere, felkészültek ezek a rendszerek, többen az éjszakai árufeltöltésre is áttértek.

Vámos György hozzáfűzte még, hogy a kormány nem döntött a vásárlási sávokról, ez most nincs napirenden. Egyébként szerinte most annyiban új helyzet van tavaszhoz képest, hogy a boltokon belül kötelező a maszkviselés (akkor csak ajánlott volt). Azt is monda, hogy a maszkot viselők életkorának a megállapítása elég nehézkes lenne, már csak ezért sem megoldás az idősáv. A biztonsági őrök vagy a bolti dolgozók ugyanis nem kérhetik el senkinek a személyi igazolványát.

A piacok és a maszkok kapcsolatára vonatkozó kérdésünkre az OKSZ főtitkára kifejtette: ugyan már most is vannak olyan önkormányzatok, amelyek kötelezővé tették a maszkok használatát a piacokon, de az nem általános. Ennek eldöntése önkormányzati hatáskör. Országos maszkhasználati rendelkezést a katasztrófavédelmi törvény ír elő, ez magasabb rendű, mint egy önkormányzati rendelet.

Akár van idősáv, akár nincs, a nagyvárosok főútvonalain és bevásárlóutcáin lévő üzletek közül sok kerülhet bajba a következő hetekben. Különösen Budapesten, ahol a forgalom 20-30 százalékát külföldiek adták a járvány előtti időszakban, ám ők most a határzár miatt kiestek ebből.

Pörgős web-shopok Az élelmiszerkereskedelmi láncok idén is többszáz millió forintot költöttek online értékesítésük fejlesztésére. A webshopok viszonylag pörgősen működnek. A vevők főleg a fővárosban részesítik előnyben a kiszállítással egybekötött vásárlást. Legutóbb a Spar jelentette be, hogy az online shopban megvásárolt termékeket akár már a megrendelés napján kiszállítják Budapesten, a főváros környékén és kilenc Velencei-tó térségi településen. A cég tavaly, több mint egymilliárd forintos fejlesztést követően indította el onlione shopját.

Az OKSZ honlapján egyébként még mindig ott vannak a vásárlási ajánlások.

Ezek szerint a szervezet javasolja, hogy az idősek lehetőségeikhez mérten a legkevésbé zsúfolt órákban vásároljanak, különösen az élelmiszer üzletekben, drogériákban, amikor kevesebben keresik fel a boltokat, mint a reggeli (munka-, iskolakezdés előtti), vagy a délutáni órákban. Az idősebb korosztály lehetőség szerint támaszkodjon a környezetében a fiatalabbak segítségére is. Ha pedig hosszabb sor alakul ki az üzletben a kiszolgáló pultok, vagy a pénztárak előtt, javasoljuk az idősebb korúak előre engedését is - fogalmaztak.

Miközben pedig a maszkviselési előírások betartására buzdítanak, mindekitől azt kérik, hogy lehetőség szerint egyedül menjen bevásárolni, hogy ezzel is csökkentsük a zsúfoltság kialakulását. Hihetetlen jótanácsként jól átgondolt bevásárlólista összeállítását is javasolják, ezzel is rövidítve a vásárlással eltöltött időt, valamint azt, hogy a vásárlók használják az önkiszolgáló pénztárt (ahol van), fizetéskor pedig bankkártyát, érintésmentes módot.

A legjobban azok járnak, akik otthon, a fotelből "emelik le a polcról" a kiszemelt árut. Közeleg a karácsony, ezért nyilván emiatt is többen keresik fel az online áruházakat. Az Árukereső.hu és a GKI Digital felmérése szerint idén több mint 50 ezer forintot szánunk karácsonyi ajándékokra. A koronavírus miatt idén szűkül az ajándékozottak köre: Míg tavaly átlagosan 8 ember részére készültünk kisebb-nagyobb meglepetéssel, idén csupán a legszűkebb családra, és a közeli barátokra, vagyis 5-6 főre korlátozódik ez a lista.