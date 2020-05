Új kötelezettségi rendszer jön jövőre a klímacélok elérése érdekében

Az alakuló ülésen szó esett arról, hogy az intézkedés lehetőséget is teremt az iparági szereplők számára, hiszen komoly beruházások megindulására ösztönözhet. A fejlesztések a magyar gazdasági teljesítmény növelésével és Magyarország energiafüggetlenségének erősítésével is szolgálják a közös nemzeti és ágazati stratégiai célokat - írja az ITM.

Palkovics László kifejtette, hogy a kormány ősszel az energiastratégia végrehajtásának részeként már tárgyalni tervezi a kötelezettségi rendszer bevezetését is. Az ütemezés tarthatósága érdekében a következő hónapokban alapos egyeztetésekre, a várható hatások körültekintő vizsgálatára van szükség az érintettek bevonásával.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek bevezetése esetében az energiaellátásban részt vevő vállalatok kötelesek a számukra meghatározott energiamegtakarítási célokat elérni. Ezt többféleképpen is megtehetik, például energiahatékonyságot javító beruházások megvalósításával vagy járulékmegfizetéssel.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleménye szerint a tárcavezető elmondta: a rendszer bevezetése hozzájárul Magyarország klímasemlegességi céljának eléréséhez, miközben figyelembe veszi a magyar gazdaság fejlődéséhez és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzéséhez fűződő érdekeket is.

