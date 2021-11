Újabb 132 halott, közelít az 5 ezerhez a napi oltások száma

A kormányzati tájékoztató oldal adatai szerint tegnap óta 8394 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 931 414 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az aktív fertőzöttek száma pedig 83 818 főre emelkedett. Az új fertőzöttek száma április 3-án volt ennél magasabb.

Elhunyt 132 beteg, így az elhunytak száma 31 751 főre emelkedett. Ennyi áldozat az előző hullámban május első napjaiban volt. A gyógyultnak nyilvánítottak száma 815 845 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 83 818 főre emelkedett. 4990 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 488-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 986 727 fő, közülük 5 764 573 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 475 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A számokból az is kiderül, hogy tegnap óta 4812 új oltást adtak be, ez százalékosan mindenképpen nagy emelkedés az elmúlt hetekben megszokott, 2-3 ezres számhoz képest, ám még mindig kevés ahhoz, hogy jelentősen növekedjen az átoltottság aránya.