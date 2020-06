Újabb 42 fogorvosi praxis lett tartósan betöltetlen júniusra

A Világgazdaság kiemeli, hogy az idén is vannak az egészségbiztosító által meghirdetett praxis- és letelepedési pályázatok a háziorvosok és fogorvosok részére, ezek keretösszege 1,25 milliárd forint. Az elnyerhető támogatás összege annál magasabb, minél régebben betöltetlen a praxis. Letelepedési pályázat esetén 12-20 millió forint közötti támogatást lehet elnyerni, praxispályázatoknál pedig 4 millió forintot.

Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnöke a lapnak elmondta, hogy az összes üresen álló praxis csaknem 851 ezer ember fogorvosi ellátását érinti hátrányosan, ezekben a körzetekben csökkentett óraszámban helyettesítéssel látják el a betegeket. Hozzátette, hogy vannak ténylegesen ellátatlan körzetek is, ahol a lakosság egyetlen egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező fogorvoshoz sem tartozik.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!