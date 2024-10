Nagy Márton újabb adócsökkentést tervez

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Emlékezetes, a 2016-ban megkötött 6 éves bérmegállapodásnak volt ilyen eleme — teszi hozzá a Portfolio. 2017 januárjától a cégek több könnyítést is kaptak, akkor lett egységesen 9 százalék a társasági adókulcs mértéke, és ekkortól valósult meg a szocho-csökkentés első lépése 27 százalékról 22 százalékra, majd ezt követően szinte minden évben csökkent pár százalékpontot.

A gazdaság fokozott bővülésének köszönhetően a költségvetés helyzete a következő években tovább fog javulni. Ez a folyamat megnyitja a lehetőségét annak, hogy a munkaadói adóterhek a következő években tovább csökkenjenek, ezáltal az adóék is alacsonyabb szintre csökkenhessen — olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium kedd délután megjelent közleményében —, amit a Portfolio ismertet .

