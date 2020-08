Újabb EU-szankciók fehérorosz vezetők ellen

Újabb személyek ellen vezet be szankciókat az Európai Unió a fehéroroszországi elnökválasztással kapcsolatban miatt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Berlinben.

Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök – szóvivője útján – azt közölte: abból indul ki, hogy nem vetik be Fehéroroszország területén azt a rendvédelmi tartalékot, amelyet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kérésére hozott létre.

Ukrajna a Fehéroroszországban uralkodó feszült helyzet miatt leállította az összes hivatalos találkozó előkészítését és megtartását Minszkkel - közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteken Kijevben tartott sajtótájékoztatóján. "Normális időkben rengeteg hivatalos kapcsolattartásunk volt minden szinten, minisztériumokban, kormányzati szervekben. Ez megszokott gyakorlat volt. (...) Mindezeket a kapcsolatokat szüneteltetjük, amíg a fehéroroszországi helyzet nem stabilizálódik" - idézte a Jevropejszka Pravda hírportál a tárcavezetőt. Kuleba hozzátette, hogy a halasztás vonatkozik annak a regionális fórumnak az előkészítésére is, amelyről korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt. Biztosított ugyanakkor afelől, hogy egyelőre nincs szó a diplomáciai kapcsolatok megszakításáról Fehéroroszországgal.

Az EU-tagországok külügyminiszterei ugyancsak egyetértenek abban a hármas megközelítésben, miszerint a fehéroroszországi változásoknak alkotmányos keretek között kell maradniuk, továbbá mindig tiszteletben kell tartani Fehéroroszország szuverenitását és a lakosság akaratát, harmadik fő elvként pedig érvényesíteni kell geopolitikai szempontokat is, "tekintettel arra, hogy Oroszország a szomszéd" - mondta Szijjártó Péter.

A visegrádi négyek külügyminiszterei külön egyeztetést is tartottak, és elhatározták, felkérik Josep Borrell EU-s kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, hogy ne várjon a külügyminiszteri tanács egy hónap múlva soron következő formális, hivatalos üléséig, hanem írásos döntéshozatali eljárás révén minél hamarabb gondoskodjon a lista bővítéséről - tette hozzá a magyar diplomácia vezetője, aláhúzva, hogy a bizonytalanság senkinek sem jó, és "erőteljesen megkérdőjelezheti az EU komolyságát".

