Újabb lakáshegyek jönnek a budapesti Duna-szakaszon

Szerda délben népes újságírói csapat előtt mutatja be a Garancsi István milliárdos vezette Market Csoport a Kopaszi gát környékén zajló óriásberuházás már megvalósult elemeit. A lendületből mit sem veszítettek, a már megépített sok száz lakás mellé újabb, több száz lakásos ütemeket fognak elindítani és persze lesznek még további kereskedelmi ingatlanfejlesztések is.

A Dunához közeli lakásokat az átlagnál többért lehet kiadni. Fotó: mfor.hu/Mester Nándor

Az egész ékes bizonyítéka annak, hogy mennyire ragaszkodnak a beruházók a vízhez, a vízparthoz vagy az ahhoz közeli területhez. A magyarázat nagyon egyszerű: a vízparti ingatlant az átlagnál drágábban tudják eladni. Az OTP Új Lakás Értéktérképe szerint június végén az idei átadású lakások esetében most nagyjából 1,15 milliós átlagos négyzetméterárral lehet kalkulálni a fővárosban. A jelenleg – többnyire még – tervasztalról hirdetett 2024-2025-ös átadású projekteknél ugyanakkor 1,4 millió forint környékére kúszik az átlag. A vízparton viszont 1,6-1,7 millió forintos árak jellemzőek.

„Ezek ráadásul még előértékesítési árak, melyek törvényszerűen folyamatosan nőnek a projekt átadásáig” – mondta Valkó Dávid. A szélső értékek ugyanakkor nem változnak; az OTP adatbázisa szerint jelenleg nagyjából 800 ezer és 3,5 millió forint között alakulnak a budapesti új lakás négyzetméterárak.

De Garancsi István nincs egyedül ezen a sajátos, vízimádó piacon. Nem is olyan messze az ő projektjétől több más ingatlanfejlesztő is partot fogott. Az egyik legnagyobb dobás a Metrodomé lesz, a River névre keresztelt, három hektárt felölelő építkezés hét nagy lakótoronyban összesen 712 lakást kínál. A vállalat egyébként Észak-Pesten is aktív, ott is közel a folyóhoz épített négy nagyobb társasházat.

Tovább haladva Dél-Budán, immár közel Albertfalva határához a hangzatos Kék Duna Rezidencia tornyaira vár a piac. Négy magas házban 276 lakást ígér a beruházó, de egyelőre csak egy értékesítését kezdte meg. A Kopaszi gáttól délre található vegyes partmenti övezetben jelenleg többségben vannak a lepusztult ipari ingatlanok, de a fenti példákból is látszik, hogy lassan felfalják ezeket a fejlesztők.

A XI. kerületi önkormányzat egyébként nem feltétlenül örül a több ezer Dunához közeli lakásnak, a szabályozásban rekreációs övezeteket és szociális szolgáltatásokat is megjelölt, mint elérendő célt. Kérdés, hogy ezt tudja-e tartani, a forráshiányos önkormányzati kasszának hosszú távon jól jön a sok ezer új lakos által generált, kereskedelmi forgalomból származó adóbevétel. Több esetben az egész kerületi közösséget szolgáló szociális infrastrukturális beruházást is kialkudhat a fejlesztőknél egy-egy külön szerződésben, ami régóta gyakorlat az ingatlanpiacon.

Buda északi részének folyópartja szintén nagyon megtetszett a nagyvállalkozóknak. Óbudán, a Hajógyári szigetnél a Biggeorge Property már több tornyot is felhúzott és továbbiakat épít a Waterfront City nevű projektjében. Van már 15 emeletes ház is ott, összesen 952 lakás épül. Egészen északon, a békásmegyeri lakótelep szélén, a Római parton pedig a Jellinek Dániel milliárdos által vezetett Indotek Group Buda Bright nevű beruházásában 329 lakás lesz - nyilván több éves átfutással.

Átellenben, az újpesti és az angyalföldi partszakaszon a legnagyobb budapesti játékos, a Cordia a főszereplő. A Duna Plaza mögött, az újpesti öbölben egy irodaházakat és üzleteket is tartalmazó, de alapvetően lakásprojektet terveznek több mint ezer lakással. Egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz az első kapavágás, a telket már évek óta megvették.

Nem messze ettől a területtől a folyóból kinyúló és remek adottságú Foka öböl partjait szinte teljesen körbe építik. A Cordia egyik ottani projektjén kívül a D&B Ingatlanfejlesztő is nagyot álmodott oda: a Duna Terasz majdnem 800 lakást tartalmaz. Immár a pesti belváros felé haladva közel az átadás Orbán Viktor török barátjának (Adnan Polat) a nagy építkezésén: az egykori KISZ KB székház helyén a Duna Pearl nevet viselő magas társasházban közel 200 otthont építettek.

Lejjebb, a Soroksári út mentén, pár lépésre a parttól és elvehetetlen panorámával a budai hegyekre éppen most húznak fel egy másik luxus lakótömböt, a szerényen Infinity-nek hívott magas házat, ahol 3-4 milliós lakás négyzetméterárakkal és 12 milliós garázshellyel várják az érdeklődőket. De csak 48 lehet szerencsés, mert ez nem tömegek elhelyezésére szolgál majd – derül ki a generálkivitelező és szakmai befektető Grabarics Építőipari Kft. honlapjáról.

A sok felsorolt beruházás ütemezése természetesen erősen átalakulhat a következő 2-3 évben. A gazdaság erős lassulása, a magas árak visszavethetik a keresletet a még oly vonzónak tűnő partmenti projekteknél is. Akár az értékesítési idő megnyúlása is elképzelhető és persze a fejlesztőknek a generálkivitelzőkkel is meg kell egyezni. A kormány viszont épp a napokban küldött jelet a piacnak: meghosszabbította az 5 százalékos áfás rendelet hatályát két évvel, tovább él a babaváró és a csok is. Problémás pont viszont van még, ez pedig a finanszírozás. Mind a projekthitelek, mind a vevői kölcsönök durván megdrágultak és egyelőre nem látszik, hogy hol állnak majd meg a hitelköltségek.