Újabb rejtélyes kór ütötte fel a fejét Bécsben

A rejtélyes egészségügyi panaszok Joe Biden amerikai elnök januári beiktatása után jelentkeztek, és hasonlóak azokhoz, amelyeket a havannai amerikai nagykövetség nagyjából 20 munkatársánál észleltek 2016-ban és 2017-ben.

A rejtélyes egészségügyi panaszok Joe Biden januári beiktatása után jelentkeztek. (A kép illusztráció, forrás: depositphotos) A rejtélyes egészségügyi panaszok Joe Biden januári beiktatása után jelentkeztek. (A kép illusztráció, forrás: depositphotos)

Azokat a - kisebb agykárosodással járó - eseteket a gyanú szerint rádió- vagy mikrohullámmal elkövetett támadások okozták, de a pontos okot a mai napig nem nevezték meg, noha az amerikai külügyminisztériumon kívül a védelmi minisztérium és a külső hírszerzés (CIA) is alapos vizsgálatnak vetette alá a rejtélyes eseteket. A Havanna-szindrómaként emlegetett megbetegedések tünetei leginkább az agyrázkódáshoz hasonlíthatók, a betegek az esetek többségében fejfájásra és szédülésre panaszkodtak. Volt, aki több hónapos orvosi kezelésre szorult.

A bécsi esetekről először a New Yorker magazin számolt be pénteken. Bécs a színfalak mögötti diplomácia és az egymással vetélkedő hírszerző szolgálatok titkos tevékenységének egyik fő helyszíne. Jelenleg is itt zajlanak közvetítők útján tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között az iszlám köztársaság atomprogramjáról.