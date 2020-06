Újraindult a belföldi turizmus, idén izmosabb is lehet a szezon, mint az elmúlt években

Az MTÜ előrejelzése szerint a pandémiás helyzet következtében a magyar turizmus 2020-ban újabb rekordévet nem könyvelhet el, ugyanakkor az Ntak adatai alapján az idei belföldi vendégfogalom akár a korábbi éveket is felülmúlhatja.

A vidéki szálláshelyekre mintegy 122 ezer vendég érkezett 2020 májusában, akik 355 ezer vendégéjszakát töltöttek el. Vidéken is a belföldi forgalom volt a meghatározó: a vendégek 97 százaléka, a vendégéjszakák 86 százaléka a hazai vendégektől származott. A magánszálláshelyek és az egyéb szálláshelyek szerepe vidéken is meghatározó volt ebben a hónapban, a szállodák az összes vendégéjszakaszám 31 százalékát adták. Májusban a Balaton környéki szálláshelyekre több mint 28 ezer vendég érkezett, akik 72 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ennek 40 százalékát szállodákban. Az év első öt hónapjában a vidéki szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég szállt meg, akik 3,6 millió vendégéjszakát töltöttek el.

Mint írták, ahogy arra számítani lehetett, májusban alapvetően a korlátozások feloldása után indult meg a vendégforgalom, ezen időszakon belül is elsősorban a pünkösdi hétvégén és a belföldiek körében. A teljes májusi vendégforgalom közel kétharmada (278 ezer vendégéjszaka) a május 18-31. közötti időszakban valósult meg. A magán- és egyéb szálláshelyek szerepe a szokásosnál jelentősebb volt májusban, különösen a belföldi forgalomban, ahol a vendégéjszakák 42 százaléka ezen szállástípusokban realizálódott. A szállodák az összes vendégéjszakaszám 31 százalékát adták és a szálláshelybevétel 56 százaléka is itt keletkezett.

