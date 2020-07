Ünneprontó volt Donald Trump

Az elnöki rendeletet a Fehér Ház péntek este nyilvánosságra is hozta, s ebből kiderült, hogy szobrot terveznek mások mellett Harriet Tubmannak, a rabszolgaság eltörléséért küzdő afroamerikai ápolónőnek, Amelia Earhartnak, az első amerikai női pilótának vagy a prédikátor Billy Grahamnek is.

Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy ő és hívei a tolerancia mellett tesznek hitet, és nem az előítéletességet pártolják. Trump bejelentette: elnöki rendelettel létrehozza "az amerikai hősök nemzeti parkját". Elmondta, hogy ez szabadtéri park lesz, ahol "a valaha élt legnagyobb amerikaiak" szobrai kapnak majd helyet.

A demokrata párti politikusokat és híveiket kárhoztatva úgy fogalmazott: "be akarják szennyezni Washington, Jefferson, Lincoln és Roosevelt emlékét". Hangsúlyozta, hogy a mostani tüntetések során el akarják törölni a történelmet és megbecstelenítenék a nemzet hőseinek emlékét. Hozzáfűzte: el akarják törölni az amerikai értékrendet és - mint fogalmazott - "indoktrinálni akarják a gyermekeinket". Majd leszögezte: ő és hívei abban hisznek, hogy az amerikai gyerekeket a haza szeretetére kell tanítani.

Beszédében az elnök hosszasan méltatta az amerikai történelem nagyjait, és erősen bírálta az amerikai történelem személyiségei szobrainak, emlékműveinek lerombolását. "Ha elpusztítjuk a történelmünket, nem fogjuk megérteni önmagunkat és Amerika sorsát sem" - szögezte le, és elítélte "a szélsőbaloldal új fasizmusát, amely abszolút lojalitást követel". Kiállt a zsidó-keresztény kultúra védelme mellett, kiemelve, hogy ez "a mindent eltörölni kultúra" idegen Amerikától. Mint mondta, "ezt nem is szabad elfogadnunk".

Elemzők szerint Donald Trump nem véletlenül választotta ünnepi beszéde helyszínéül Mount Rushmore-t: az Egyesült Államokban hetek óta tartó tüntetéseken és zavargásokon ugyanis a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) nevű mozgalom mind a négy államférfi tevékenységét megkérdőjelezi, többük szobrát már ledöntötték, a szövetségi fővárosban, Washingtonban pedig kerítéssel kell védeni Abraham Lincoln, a rabszolgákat felszabadító elnök szobrát is.

