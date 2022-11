Van egy újabb összehasonlítás, amelyben a kanyarban sem vagyunk

Szeptemberhez képest októberben annyit javult a helyzet, hogy már nem Magyarország fogyasztóiár-indexe produkálta a legnagyobb havi növekedést az öreg kontinensen - derül ki laptársunk, a Privátbankár.hu legfrissebb összehasonlításából.

Hazánk helyét a múlt hónapban Olaszország vette át, ám a 38 fős mezőnyben ezen összevetésben holtversenyben elfoglalt ötödik helyezésünk sem szívderítő. Hiszen a taljánokon kívül olyan országokban emelkedett jobban szeptemberről októberre az éves inflációs ráta, mint a háborúban lévő Ukrajna, vagy a hiperinflációval küszködő Törökország. E páros az abszolút értéket tekintve is előttünk van, a három balti állam – Észtország, Lettország és Litvánia – és Moldova mellett.

Inflációnkkal a mezőny vége felé araszolunk. Fotó: Depositphotos Inflációnkkal a mezőny vége felé araszolunk. Fotó: Depositphotos

A gyászos inflációs helyezésünk azért is fájó, mert a jegybankok közül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) próbálja a harmadik legmagasabb kamattal visszaszorítani a pénzromlást – a jelek szerint sikertelenül, ráadásul ez sem elég a forint érdemi erősödéséhez. Még úgy sem, hogy nem is a 13 százalékos MNB-alapkamat a fő eszköz, hanem az egynapos, amelynek mértéke viszont jóval magasabb, 18 százalék. Igaz, még így sem került feljebb Magyarország e listán.

Az adott alapkamat-szintek amiatt lényegesek, hogy ahhoz szokták árazni a piaci szereplők a kamataikat. Esetünkben most a megtakarítási oldal a lényeges, vagyis, hogy ma mekkora kamat mellett lehet a kockázatmentesnek tekinthető eszközökben, jelesül bankbetétben, vagy állampapírban lekötni a pénzt, mondjuk egy évre. Amiből következik, hogy értelemszerűen csak 2023 októberében derül ki, a most mondjuk Magyarországon megvett állampapírra egy év múlva kapott 11,75 százalékos kamattal sikerült-e legalább megőrizni a megtakarításunk értékét. Márpedig a most állampapírt vásárlók csak akkor dörzsölhetik majd elégedetten a tenyerüket, ha teljesül Orbán Viktornak Matolcsy György jegybankelnökhöz intézett kérése, illetve Varga Mihály pénzügyminiszternek adott utasítása, és az éves inflációt a jövő év végére sikerül megfelezni, sőt egyszámjegyűvé tenni. Aminek esélyét azonban egyes elemzők alacsonyra teszik.