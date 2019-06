Varga szerint minden rendben az amerikai kapcsolatainkkal

A kormány folytatja a befektetőbarát gazdaságpolitikát, ezt szolgálják a 2020-as költségvetés és a Gazdaságvédelmi Akcióterv egyes intézkedései is – mondta el Varga Mihály az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán Budapesten.

A pénzügyminiszter szerint ezek révén tovább csökkennek az adók, tovább javul az üzleti környezet és a beruházások ösztönzése érdekében a vállalkozások hitelezése is egyszerűsödik.

Csökkenő adók

A tárcavezető kifejtette: a 13+1 pontos Gazdaságvédelmi Akciótervben szereplő intézkedések mintegy 500 milliárd forinttal segítik a magyar gazdaság szereplőit: csökken a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adó és a szálláshelyi adó, miközben nulla százalékra mérséklődik a reklámadó kulcsa.



Bársony Farkas és Varga Mihály (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) Bársony Farkas és Varga Mihály (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke és Varga Mihály pénzügyminiszter az üzleti fórumon.

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó és az adófeltöltés, továbbá kedvezőbbé válnak a fejlesztési adókedvezmény szabályai is. A vállalkozások hitelezését pedig garanciavállalási eszközökkel segíti a kormány, fűzte hozzá.

A családokat támogatják

A miniszter szólt arról is, hogy Magyarország jövő évi költségvetése elsősorban a gyermeket nevelő családok támogatásáról szól. Ugyanakkor a büdzsé hangsúlyos elemei közé tartozik a gazdaságvédelmi akcióterv és az ország biztonságának megőrzése is, amelyek révén szerinte Magyarország továbbra is az egyik legjobb befektetési célpont maradhat Európában.

A gazdaság szereplői számára kiszámíthatóságot jelent, hogy ez már az ötödik olyan esztendő, amikor a kormány fél évvel korábban, tavasszal nyújtja be a büdzsé tervezetét, emelte ki a pénzügyminiszter.

A legfontosabb Európán kívüli partner

A magyar-amerikai kapcsolatokról elmondta: kiemelkedően jó a gazdasági együttműködésük, az Egyesült Államok Magyarország legfontosabb Európán kívüli exportpartnere és a legnagyobb Európán kívüli befektető hazánkban.

Külkereskedelmi mérlegünk tavaly 1,4 milliárd dollárra nőtt, ami 45 százalékos növekedés 2017-hez képest. A Magyarországon működő 1700 amerikai irányítású vállalkozás több mint 100 ezer embernek ad munkát.

Kijönnek Trumppal

A pénzügyminiszter szólt arról is, hogy Orbán Viktor kormányfő közelmúltbeli amerikai látogatásán kiderült: Donald Trump amerikai elnök a legfontosabb kérdésekben (például migráció) egyetért a magyar kormánnyal.

Varga Mihály beszéde után az üzleti fórum résztvevői kérdéseket tehettek fel a pénzügyminiszternek, az esemény ezen részén azonban a sajtó munkatársai már nem vehettek részt.