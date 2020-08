Vegyes fogadtatásban részesült a lengyel elnök

Andrzej Duda Orbán Viktor miniszterelnök egyik fontos szövetségese európai szinten, győzelme tehát a magyar kormánynak is jól jött .

A lengyel államfőnek, részint a közvetlen választás miatt is viszonylag jelentősebb, nem pusztán ceremoniális jogosítványai vannak: szava van a külpolitikában, ő a hadsereg főparancsnoka, megvétózhatja a parlament által elfogadott törvényeket, és az elnöki vétót a szejm az újabb szavazáson csak háromötödös többséggel utasíthatja el.

Bojkottálták a beiktatást a KO vezető politikusai is, azzal érvelve, hogy

Duda fő választási riválisai közül nem vett részt a beiktatáson Rafal Trzaskowski és Szymon Holownia függetlenként induló tévésztár. Az 1989 utáni államfők közül Aleksander Kwasniewski baloldali politikus volt jelen. Ő Dudán kívül az egyetlen elnök, akit kétszer is megválasztottak.

