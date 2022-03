Vérfürdő az olaj piacán – milyen korlátozások jöhetnek?

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 12,07 dollárral (10,28 százalékkal), 130,18 dollárra ugrott. A piac így reagált azokra az információkra, hogy Oroszország ukrajnai inváziója miatti felmerült az orosz import korlátozása, sőt a betiltása is.

Az Egyesült Államok és szövetségesei az orosz olaj- és földgázimport betiltását fontolgatják – mondta Antony Blinken külügyminiszter vasárnap a CNN „State of the Union” című műsorának adott interjújában. „Most arról beszélünk európai partnereinkkel és szövetségeseinkkel, hogy koordináltan vizsgálják meg az orosz olajimport betiltásának lehetőségét, miközben megbizonyosodunk arról, hogy a világpiacon továbbra is megfelelő mennyiségű olaj áll rendelkezésre” – mondta Blinken. Ugyanakkor az amerikai külügyminiszter arra is utalt, hogy ez nem egy eldöntött kérdés, komoly egyeztetések folynak az ügyben. Miközben nem csak az EU és az Egyesült Államok egyeztet a témában, hiszen Japán illetékesei hétfőn reggel azt jelezték, hogy tárgyalásokat folytatnak az Egyesült Államokkal és más európai országokkal az orosz olajimport esetleges betiltásáról.

Eközben Nancy Pelosi házelnök a demokrata párti kollégáihoz vasárnap este intézett levelében azt írta, hogy az Egyesült Államok Képviselőháza „szigorú törvényalkotást vizsgál” az orosz olaj behozatalának betiltására, amely lépés „még inkább elszigeteli Oroszországot a globális gazdaságtól”. „A törvényjavaslatunk betiltaná az orosz olaj- és energiatermékek behozatalát az Egyesült Államokba, hatályon kívül helyezné a normális kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal és Fehéroroszországgal, és megtenné az első lépést annak érdekében, hogy megtagadja Oroszország hozzáférését a Kereskedelmi Világszervezethez. Arra is felhatalmaznánk a végrehajtó hatalmat, hogy emelje fel az orosz import vámjait” – írta Nancy Pelosi.

Milyen hatása lenne a lépésnek?

Amennyiben elvágnák Oroszország gáz- és olajexportját a nyugati világtól, az mindenkinek fájna. Moszkva óriási bevételektől esne el, de számos ország kerülne lehetetlen helyzetbe, mivel az orosz import kiváltása aligha sikerülhetne egyik napról a másikra. A nagy kérdés az lenne, hogy az orosz pénzügyi tartalékok, vagy az európai választók türelme fogyna el hamarabb. Moszkva ugyan az elmúlt években komoly tartalékokat halmozott fel, ám a szankciók egy része miatt az orosz jegybank külföldi tartalékjainak tetemes részét zárolták. Ha a fő bevételi forrásuk elapadna, akkor az egyébként igen költséges háború aligha lenne tartósan finanszírozható, miközben az ukránok folyamatosan kapnak hadi és pénzügyi segélyeket is Nyugatról. Az persze felmérhetetlen, hogy egy ilyen lépésre Vlagyimir Putyin hogyan reagálna, hiszen sokak szerint már az ukrán invázió sem volt racionális döntés.

A lépés az Egyesült Államok számára egyébként sokkal kevésbé lenne fájdalmas, mint az európai országoknak, melyek közül többen erősen függenek az orosz olaj- és gázimporttól. Ugyanakkor az olajár emelkedését világszerte megérzik a fogyasztók, hiszen az Egyesült Államokban rekordszintre ugorhat a héten az üzemanyagok ára, amely az előrejelzések szerint átlépi a gallononkénti 5 dolláros szintet (ez a jelenlegi, ma gyorsan változó árfolyamon közel 491 forintos árfolyamnak felel meg - a szerk.).

Az európai országok számára az importtilalom az energiaárak drágulásán túl ellátási nehézségekkel is járna, így nagyon kétséges, hogy az EU áldását adja-e arra. Gáz esetében a fűtési szezon vége persze némi mozgásteret adna, ám ez csak akkor jelentene valóban megoldást, ha az oroszok gyorsan feladnák a háborús lépéseket, és még a tavasz során kivonulnának Ukrajnából. Ebben az esetben lenne arra esély, hogy a téli időszakra feltöltsék az európai tározókat. Az olajnál viszont biztosan több hetet igénybe venne, hogy alternatív forrásokból biztosítsák a szükséges ellátást. Ez idő alatt üzemanyaghiány lehet, illetve az olajat feldolgozó petrolkémiai üzemek is kényszerszünetet tarthatnak.

A hazai üzemanyagellátás persze abból a szempontból is érdekes, hogy a benzinkutak mit lépnek. A mostani árak leginkább a Molnak fájnak, hiszen a 130 dolláros olaj mellett a kiskereskedelmi tevékenység masszív veszteséggel jár. Ráadásul a kisebb kutaknak eladott üzemanyagnál a nagykereskedelmi árakat is korlátozta a kormány, ami újabb csapás a magyar olajtársaság számára. A hazai láncok egyébként számos esetben hoztak megszorításokat, hiszen gyakorlatilag általánossá vált, hogy 100 literben maximalizálták az egy tankolásnál vásárolható üzemanyagmennyiséget, ez a következő napokban szinte biztosan változni fog. A mostani olajár és forintárfolyam mellett az üzemanyagok „elvi ára” bőven 600 forint felett lenne, így a nagykerárstopot nem élvező töltőállomások vesztesége brutális lesz. Nem lenne meglepő, ha erre válaszul drasztikus mennyiségi korlátozás bevezetéséről döntenének a következő napokban.