Veszélybe került az idei nyugdíjprémium

Miközben a tavalyi negyedik negyedéves, valamint egész éves magyar GDP nagyon jól mutat az európai mezőnyben, az idei kilátások kevésbé fényesek, és ezt már a kormány is elismerte. Tegnap Gulyás Gergely a Kormányinfón kérdésünkre még korainak tartotta a gazdasági alapadatok felülvizsgálatát, de a pénzügyminiszter ma bejelentette, hogy a magyar GDP idén a tervezett 4 százalék helyett 3,5 százalékos lehet.

Varga Mihály (MTI Fotó - Marjai János) Varga Mihály (MTI Fotó - Marjai János)

Az MTI beszámolója szerint Varga Mihály a Pénzügyminisztériumban tartott tájékoztatón azt mondta, hogy 2020-ban inkább kívülről jöhetnek kockázatok. Ezek között említette a német autóipar nehézségeit, a koronavírus turizmusra és a termelésre gyakorolt fékező hatását, az országok, kontinensek között kirobban kereskedelmi vitákat és a felgyorsuló eladósodást a világban.

A fél százalékpontos korrekció jelentősnek mondható, ráadásul az év elején kényszerült erre a kormány. Kérdés, hogy az állami pénzügyek esetében milyen hatása lesz a lassabb növekedési tempónak, át kell-e írni a számokat, vagy a rendelkezésre álló tartalékok elegendő forrást jelentenek a negatív hatások kivédésére.

A 3,5 százalék egyben azt is jelenti, hogy kérdőjelessé vált a nyugdíjprémium kifizetése. A nyugdíjtörvény alapján ugyanis akkor kerül erre sor, ha a GDP meghaladja a 3,5 százalékot a tárgyévben.

Az idei költségvetésben el is különítettek erre 20 milliárd forintot, de elképzelhető, hogy ez bent is ragad a büdzsében (azért a törvényi feltétel nem teljesülése esetén is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a kormány valamilyen jogcímen mégis eljuttatja az idősekhez ezt a pénzt az év vége felé).

Kíváncsiank várjuk, hogy az MTI teljes tudósításából (egyelőre csak egy gyorshír érhető el) kiderülnek-e majd további részletek a költségvetéssel kapcsolatban.