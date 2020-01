Veszélyben a sípályák - komoly károkat hozhat a klímaváltozás

A tél a karácsony és a hideg mellett a síszezon kezdetét is jelenti, amely egyben több ország életében nagyon komoly turisztikai időszakot is jelent. A globális felmelegedés és az egyre közeledő klímakatasztrófa azonban sok más terület mellett itt is egyre inkább feltűnik – bajban vannak ugyanis az alacsonyabb síterepek, hiszen egyszerűen kezd túl meleg lenni ahhoz, hogy elég hó essen.