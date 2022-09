Veszélyben az idei nyugdíjprémium, jövőre már nem is lesz

Bár csak csütörtökön fogja publikálni a Magyar Nemzeti Bank az inflációs jelentését, annak GDP-re és inflációra vonatkozó legyezőábráit (és a prognózisokat) már a keddi kamatdöntést követően nyilvánosságra hozták. Eszerint júniushoz képest jelentősen rontottak a jegybanki szakemberek a várakozásaikon. Ez pedig a nyugdíjasok számára sem mellékes információ - sem a GDP, sem pedig az inflációs prognózis.

A nyugdíjakat ugyanis törvény szerint a várt infláció mértékével emeli a kormány, ha ez a mérték elmaradna a tényleges inflációtól, akkor novemberben korrekciót hajt végre a kormány. Ez már biztosra vehető, hogy szükséges, a nagy kérdés csak az, hogy az augusztusi állapotnak megfelelően - a jogszabályoknak megfelelően - 10,7 százalékig korrigálnak-e, vagy figyelembe veszik az őszi hónapokra vonatkozó előrejelzéseket is, melyek szerint a 20 százalékot is meghaladhatja a pénzromlás üteme.

Mindenesetre Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott előadásának ábráiból mi úgy becsültük, hogy a kormány 14 százalékos éves inflációval számolhat. Vagyis 5,1 százalékos kiegészítés is indokoltnak tűnik.

Ezt támasztja alá és erősíti meg a jegybank prognózisa is. A szakemberek a júniusban várt 11-12,6 százalék közötti inflációs várakozásukat ugyanis 13,5-14,5 százalék közé emelték meg. A helyzet jövőre sem fog jelentősen javulni, hiszen még 2023-ra is kiugróan magas pénzromlási ütemet vár a jegybank, 11,5 és 14 százalék között lehet a mérték. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kormánynak jövőre akár 10 százaléknál is nagyobb mértékben kell emelnie a nyugdíjakat - persze, alapvetően a saját várakozása alapján fogja meghatározni, hogy mennyivel nőnek a nyugdíjak, ám mindenképpen iránymutató a jegybank várakozása.

Nehéz hónapok jönnek. Fotó: Depositphotos Nehéz hónapok jönnek. Fotó: Depositphotos

Veszélyben a nyugdíjprémium?

Az infláció mellett a gazdasági növekedés mértéke sem kevésbé fontos a nyugdíjasok számára. Abban az esetben ugyanis, ha ez meghaladja a 3,5 százalékot, akkor nyugdíjprémiumot fizet a kormány. Nos, míg júniusban még 4,5-5,5 százalékos gazdasági növekedést tartott elérhetőnek a jegybank, mostanra ezen a téren jelentősen rontotta a várakozását.

A friss jelentés szerint csupán 3-4 százalék között nőhet idén a gazdaság, jövőre pedig még ennél is rosszabbak a kilátások: csupán 0,5-1,5 százalék közötti bővülést lát reálisnak a jegybank.

Amennyiben Matolcsyéknak lesz igaza, akkor jövőre kizárt, hogy nyugdíjprémiumban reménykedhessenek az idősek, de már az idei pluszpénz is erősen kérdéses. Ezek szerint ugyanis minden esély megvan arra, hogy a törvényben rögzített 3,5 százaléknál kisebb mértékben fog idén nőni a gazdaság.

Mfor-vélemény

Ez különösen rossz hír lehet a nyugdíjasok számára. Egyrészt a nyugdíjemelés metódusa egyáltalán nem kedvez számukra, hiszen jelenleg 8,9 százalékkal emelt nyugdíjakból kell fedezniük a több mint 15 százalékos inflációt. Másrészt pedig a jelenlegi gazdasági körülmények és fenyegető válság miatt különösen nagy szükség lenne pluszjuttatásra, amit a nyugdíjprémium biztosíthatna. Bár a kormány igyekszik gálánsnak mutatnia magát a társadalom legidősebbjeivel szemben, egyszeri, alanyi jogon járó juttatásról egyelőre nincs szó, amivel enyhíteni tudnák a pénzügyi terheket.