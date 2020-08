Vírus: tüntetők és ellentüntetők masíroznak Berlinben a hétvégén

Mégis utcára vonulhatnak ma a német kormány és a tartományok koronavírus-politikája miatt tiltakozó csoportok a szociáldemokrata vezetésű német fővárosban, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

A Bundestag Berlinben. (Illusztráció.)

Bár a berlini rendőrség szerdán betiltotta a megmozdulásokat járványügyi okokra hivatkozva – a hatóság azzal érvelt, hogy a tüntetők feltehetően nem fognak igazodni a vírusellenes előírásokhoz, azaz nem tartják majd a távolságot, és nem hordanak maszkot –, a berlin-brandenburgi másodfokú közigazgatási bíróság ma reggel felülbírálta ezt a döntést, azaz a tüntetéseket meg lehet tartani.

A demonstrációk ma délelőtt el is kezdődtek.

A bíróság ezzel megerősítette a berlini közigazgatási bíróság pénteki döntését. Utóbbi szerv azzal érvelt, hogy

nem áll fenn a közrend közvetlen megzavarásának veszélye,

legalábbis sem a korábbi hasonló, augusztus elsejei tüntetés lefolyása, sem a résztvevők koronavírussal kapcsolatos nézetei alapján nem kell ettől tartani.

Eközben több baloldali szervezet – például a Berlini Szövetség a Jobboldal ellen – szombatra és vasárnapra is ellentüntetéseket jelentett be, amelyeket a rendőrség engedélyezett. A héten egyébként volt olyan nap, amikor mintegy 3 ezer, demonstrációra vonatkozó kérelem futott be a berlini hatóságokhoz.

A rendőrség nagy erőkkel készül a hétvégére:

mintegy háromezer rendőr vigyázza a rendet, és próbálja szétválasztani a két tábort.

