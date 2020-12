Visegrádon is átírják kicsit az építési szabályokat, de akciósan fürödhetnek a helyiek

Nagyon jutányosan fürödhetnek majd a visegrádiak a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által 2,9 milliárd forinttal megtámogatott visegrádi Lepence strandfürdőben - derül ki a visegrádi önkormányzat és a beruházó Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. településrendezési szerződés tervezetéből.

A domumentumról még október 29-én tárgyalt a helyi képviselő-testület. A cég ugyanis vállalja, hogy

a visegrádi lakosoknak a mindenkori belépők árából 30 százalék kedvezményt biztosít és a pénztárnál erről tájékoztató táblát is köteles kihelyezni

Az egykori Lepencei Strandfüdő maradványai. Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában / Facebook Az egykori Lepencei Strandfüdő maradványai. Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában / Facebook

A visegrádi önkormányzat is tesz gesztust a beruházónak, ugyanis vállalják, hogy

a helyi építési szabályzatát a szükséges részekben módosítja

A szerződés tervezetből az is kiderült, hogy mikorra készülhet el a 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás segítségével a fürdő. A megvalósítás tervezett határideje: 2023.06.01.

Kikről van szó?

Lapunk írt arról, hogy a jövőben még több vendég érkezhet Visegrádra. Ebben bízik például az Appeninn Nyrt. is, amely a 2007-ben bezárt, 53000 négyzetméter területű visegrádi Lepence strandfürdőt nyitná meg egész évben működő zárt élményfürdőként. Júniusban többségi tulajdonrészt szerzett a Jellinek Dániel hazai ingatlanguru érdekeltségei közé tartozó Appeninn Nyrt. a Dreamland Holding Zrt.-ben, amely az elmúlt időszakban több jelentős vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projektet is elindított. A cégcsoporthoz tartozik a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. is, amely telepítési tanulmánytervet nyújtott be az önkormányzatnak, az építkezés helyszíne kiemelt fejlesztési terület lett.

A Dreamland Holdingban kisebbségi tulajdonos a Szepard Kft., amely tavaly novemberben jött létre, vagyonkezelésre, 3 millió forintos törzstőkével. Egyedüli tulajdonosaként Dr. Kante Awa van bejegyezve. A hölgy édesanyja az a Nagy Róza, aki Matolcsy György jegybankelnök bizalmasaként lett ismert. Az első Orbán-kormány idején, 2000-2002 között a Matolcsy által vezetett Gazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, majd a 2002-es kormányváltást követően, immár a Medgyessy-kabinetben a kis-és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkári posztot töltötte be, egy éven át. 2003-as távozását követően 2010-ben tért vissza az államigazgatásba, amikor a második Orbán-kormányban lett a Matolcsy által irányított Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára. Főnökét követte a Magyar Nemzeti Bankba, ahol 2013 márciusától főigazgató volt, 2015 novemberéig.

Persze a fürdő nem működik termálkút nélkül, ezt már korábban elintézték a felek. A Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. 2019-ben kapott hozzáférést a rendkívül értékes lepencei K7-es termálkúthoz. Nagyon értékes termálvízről van szó, amit jól mutat, hogy a Thermal Hotel Visegrád is innen kapja a vizet, valamint a Visegrádi Ásványvíz is az ország legmélyebb kútjából nyeri az ásványi anyagokban gazdag vizét. A Thermal hotel Dunai György milliárdos üzletember családjának tulajdonában van. A város önkormányzatától vásárolja a vizet 2013 őszétől a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház is.

A fürdőket eleve nagyon szereti támogatni az MTÜ. Könnyid László vezérigazgató-helyettes még szeptemberben beszélt arról, hogy a 12 legjelentősebb hazai fürdőtelepülés közel 7 millió vendégéjszakát ért el, ami az országos összes forgalom ötödét adta. A fürdők árbevétele elérte tavaly a 70 milliárd forintot, a foglalkoztatottak száma 16-18 ezer fő volt. Szerinte a következő, 2021-27-es uniós pályázati ciklusban kiemelt szerepet kaphat a fürdők fejlesztése, a tervek szerint átfogó program indul jelentős keretösszeggel. Energetikára, szolgáltatásfejlesztésre egyaránt lehet majd pályázni.