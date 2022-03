Zelenszkij sebesülteket látogatott, meghalt egy amerikai riporter - mi történt az elmúlt órákban az orosz-ukrán háborúban?

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy „többször elmondtuk, hogy senki sem zárta ki a Vlagyimir Putyin és a Zelenszkij elnök közötti találkozó lehetőségét. De meg kell értenünk, hogy mi legyen ennek a találkozónak az eredménye, és hogy mit fognak megvitatni rajta.”

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója vasárnapi tévényilatkozatban úgy vélekedett, hogy a csúcstalálkozó, ha nem is két-három nap múlva, de már a belátható jövőben megtörténhet és Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Arról is szólt hogy keresik a megfelelő tárgyalási helyszínt. Korábban Zelenszkij Jeruzsálemet említette ebben a lehetséges minőségben.

A korábban a New York Times-sal is együttműködő, Ukrajnában feltehetően szabadúszóként dolgozó Brent Renaud 51 éves volt. A Peabody és DuPont díjas videóriportert a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy orosz ellenőrzőpont elhagyása után lőtték nyakon. A vele utazó fotós kollégája, Juan Arredondo túlélte a támadást, őt kórházban kezelik.

Ahogy azt lapunk is megírta, orosz légitámadás ért egy katonai gyakorlóteret vasárnapra virradóan a nyugat-ukrajnai Lviv város közelében; ez eddig a legnyugatibb célpont Oroszország Ukrajna elleni háborújában. A Javoriv támaszpontra az Egyesült Államok 2015 óta rendszeresen küldött kiképzőket, és a területén a NATO több gyakorlatot tartott

A korábbi híradásokban szereplő jelentősen kisebb számokhoz képest ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy a támadásnak 35 halálos és 134 sebesült áldozata van.

A Kyiv Independent hírportál tett közzé egy videót arról, ahogy az ukrán elnök egy kijevi katonai kórházban látogatja a sérült ukrán katonákat.

