Érettségi-változások: sok diák most döbben rá, mi vár rá májusban

Az igen fontos pedagógusbér-emeléstől, a státusztörvénnyel járó hátrányokon át a tanárhiányig bezárólag a legkevesebb szó talán épp a diákokról esik szó az elmúlt időben. A közoktatás másik legérintetettebb szereplőiről. Ugyanis sokan hiába hallottak 9.-es korukban arról, hogy négy év múlva, 2024-ben változások lesznek az érettségiben, a május közeledtével egyre idegesebbek, hogy nincsenek tisztában az új követelményekkel.

„Azt tapasztalom, hogy sok diák most döbben rá, mivel is jár ez. Azt lehetetlen egyébként egyértelműen kijelenteni, hogy jobb vagy rosszabb lett-e az új matek érettségi, mert egyes diákoknak könnyebbé, másoknak nehezebbé váltak az új témakörök” - mondja Nagy Éva középiskolai matematikatanár, a Gomatek szakmai oldal alapítója.

Tájékoztató a diákoknak a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsga előtt a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolában 2022. május 4-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás.

A téma azonban egyre forróbb, mert januártól, a második félévben elvileg már csak a többéves tananyag ismétlése áll az érettségizők fókuszában, ám igen sok középiskolában a pedagógusok egy része nem foglalkozott az új feladatokkal.

Azaz a diákoknak ugyanazt tanították, mint régen. Most tudatosul a gyerekekben, hogy ez nem lesz így jó.

„Sok diák folyamodik a régi metódushoz, hogy előveszi az Oktatási Hivatal honlapján lévő feladatsorokat, gyakorolnak, ott a javítókulcs is, és kész. De ezek a feladatsorok régiek, ezekben nincsenek benne a beharangozott, újfajta feladattípusok. Így sokan most döbbennek rá, hogy ezekből egyáltalán nem derül ki, mire számíthat idén májusban. Csakhogy új anyagok nemigen vannak” – hívja fel a figyelmet a problémára a ma már magántanárként dolgozó szakember, aki online óráin az ország különböző, sokszor elitiskoláiban tanuló diákokat is tanít.

Nagy Éva épp a matekfeladatok változásaival kapcsolatos gondokra reagálva, témakörönként szétszálaza, mik lesznek az új követelmények, és mit dobtak ki a régiekből. Sőt, interaktív tanfolyama épp az új gyakorló feladatokkal van megtűzdelve.

Van, ahol 20 éves tankönyvből tanítanak még

A középiskolákban elvileg az új követelmények szerint kellene tanítani a matematikát, a tankönyvek is így készültek már. Hogy miképp fordulhat elő, hogy az új tankönyvek ellenére mégis ekkora hiányosságuk van a diákoknak, annak hátterében sok minden állhat.

Vannak, akiknél tanárváltás, másoknál csoportösszevonás vagy a pedagógusok extra leterheltsége miatt adódnak fehér foltjai az új tananyagból. De megdöbbentő ok is állhat a háttérben.

„Nemrég szembesültem azzal, hogy a matek érettségin olyan újfajta feladatok is lesznek, amikről eddig még csak nem is hallottam. Csak nemrég döbbentem rá, hogy mi nem új kiadású, hanem egy 20 éves tankönyvből készültünk eddig” – számol be a 12.-es Zoltán, egy budapesti topgimnázium tanulója, miért kell online matekórákat vennie.

„A legtöbb iskolában a tanmenet szerint januártól már az érettségire kell készülni. Tehát ide még be lehet iktatni az új anyagokat, és a második félévben még be lehet gyakorolni az érettségire ezeket” – javasolja Nagy Éva, aki szerint pozitívum, hogy az újfajta matekfeladatok egy kicsit a „nem az életre nevel az iskola” kritikákra válaszolva kaptak helyet a tananyagban.

Az új matek érettségi pozitív és negatív oldala

Ugyanis véleménye szerint az új matekérettségi bizonyos fokig a sokszor hiányolt kompetencia-alapú oktatás irányába kanyarodik. Megjelentek például olyan életszagú pénzügyi számítások, mint a törlesztőrészleteké, a gyűjtőjáradéké, vagy hogy a folyószámlával kapcsolatban milyen paramétereket érdemes tudni. Mindeközben kikerültek olyan elméleti témakörök, mint a logaritmusos egyenletek, vagy a koordináta geometria nezehebb feladatai.

A negatívum viszont az, hogy jelenleg nincs még kellő számú feladatsor és feladattípus, amit az érettségi előtt álló gyerekek begyakorolhatnának. Pár év múlva már könnyebb lesz, akkor már ismertek lesznek az őszi és tavaszi feladatsorok és azok javítókulcsai. De az idei érettségizőknek lesz a legnehezebb.

Bár az Oktatási Hivatal minden tantárgyból felrakott egy mintafeladatsort, amiben új típusú témakörök is vannak, de ezek még kevesek ahhoz, hogy megbízhatóan fel tudjanak készülni a gyerekek. Sajnos sokszor még az érettségi tanfolyam sem erre készít fel, hanem még a régi tudásra. Tehát az idei első fecskék előtt nemigen van kitaposott út, amin járhatnának. A matematikatanár szerint ugyanakkor az is tény, hogy nem fogják teljesen lecserélni a feladatsorokat, és nem fogják beletenni az összes új típusú témát.

„A matematikatanításnak most már nem szabad rutinból mennie. Nem szabad úgy tanítani, mint 5 évvel ezelőtt, mert megváltoztak a követelmények. Csak úgy lehet bemennie a tanárnak, hogy az adott témakörből tudja, miből kell vizsgázniuk a gyerekeknek és csak azokat tanítani a középszinten érettségiző osztálynak. Az emelt szintnél természetesen többet kell átadni, de ott is változtak a követelmények. Tény, hogy a tanároknak lett még egy plusz feladatuk, bizony ismerniük kell a követelményváltozásokat” – teszi hozzá Nagy Éva.