Hadházy Ákosnak leesett az álla, amikor megnézte Orbán Viktor svábhegyi gyülekezetének óvodáját

A megnyitón Orbán Viktor és Gulyás Gergely is jelen volt.

Ilyen is lehet egy óvoda, ha Orbán Viktor református gyülekezete építi állami segítséggel Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő megnézte a Bárányfelhő Református Óvodát a Svábhegyen. A lenyügöző épületegyüttes ahhoz a református gyülekezethez tartozik, amelynek Orbán Viktor és Lévai Anikó is a tagjai.

