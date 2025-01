Digitalizálódnak a lakástakarékok is

Mára jóval egyszerűbbé vált lakás-takarékpénztári szerződést kötni, mint akár csak néhány évvel ezelőtt, hiszen mindhárom, a magyar piacon aktív szolgáltatónál adott a lehetőség arra, hogy közvetlen, személyes találkozó nélkül is elinduljon a megtakarítás. Ennek megfelelően, aki úgy gondolja, hogy kellő ismeretekkel rendelkezik a termékről, könnyedén megúszhatja a fióki látogatást, vagy a tanácsadóval való konzultációt is – derül ki a szolgáltatók weblapjain elérhető tájékoztatókból.

Az Erste Lakástakaréknál az internetbankon (George Web) és a George mobilbanki applikáción keresztül is egyszerűen szerződhetnek a felületekre már regisztrált ügyfelek. Hasonló a helyzet az OTP Lakástakaréknál is: ha az ügyfél használja az internetbankot, a szokott módon belépve megkötheti a szerződést, de ez a lehetőség ugyanúgy adott a mobilbanki felületen is. A Fundamentánál VideóBankár segítségével lehet távolról szerződést kötni.

„A lakás-takarékpénztárak és az ügyfelek számára is több szempontból előnyös az elektronikus csatornák használata: utóbbiaknál leginkább azért, mert rengeteg időt megspórolhatnak ezek használatával” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mobil- és internetbanki – és részben a videóbankár segítségével történő – szerződéskötés nem tekinthető mindenki számára ideális, egyetemes megoldásnak, hanem azoknak jelentenek reális opciót, akik már ismerik a lakás-takarékpénztári konstrukciók sajátosságait, illetve az egyes módozatokat is. A lakás-takarékpénztári megtakarítás hosszú távú elköteleződést jelent, hiszen a legrövidebb futamidejű módozatoknál is négy év a megtakarítási időszak, így egyáltalán nem mindegy, hogy az egyes változatok közül melyiket választjuk. Ezért, ha valaki nem teljesen biztos a dolgában, jobb ha személyes tanácsadást is igénybe vesz, mielőtt elköteleződne.

Persze akadnak olyan helyzetek, amikor viszonylag könnyű lehet megállapítani, hogy milyen megtakarítási időszakot válasszunk: ha például tudjuk, hogy négy-öt éven belül nagyobb lakásba költöznénk, vagy jelentősebb felújítást végeznénk, egyértelműen a rövidebb megtakarítási időszak vállalása lehet az ideális, ha viszont valaki a kisgyermeke jövőjét alapozná meg az előtakarékossággal, már mindjárt a hosszabb megtakarítási időszak lehet a jobb választás. „Sok esetben viszont egyáltalán nem ilyen egyszerű a helyzet – főként, ha a megtakarítási időszakot követően hitelt is igényelnénk –, így mindenképpen érdemes lehet az előzetes kalkulációkon túl személyes tanácsot is kérni” – érvelt a szakértő.

Egyes helyzetekben viszonylag könnyű lehet megállapítani, hogy milyen megtakarítási időszakot válasszunk

Fotó: Depositphotos

A lakás-takarékpénztári megtakarítást – a több mint hat éve megszűnt állami támogatást kiváltani hivatott – kamatbónuszokon túl több tényező is vonzóvá teszi: így például az, hogy viszonylag kis összegek rendszeres megtakarításával is érdemi, szinte bármilyen lakáscélra fordítható pénzösszeg halmozható fel, úgy, hogy a felgyűlt megtakarítás, illetve kamat után szociális hozzájárulási adót és kamatadót sem kell fizetni. A befizetett összeget, a felhasználás céljának igazolását illetően pedig jóval rugalmasabb már a konstrukció, mint az állami támogatás nyújtásának időszakában.

„A lakás-takarékpénztári konstrukció egyik fő vonzereje pedig a szolgáltatók szempontjából abban rejlik, hogy nagyon széles a potenciális ügyfélkör, hiszen alig akad olyan ember Magyarországon, aki ne rendelkezne valamilyen, a lakhatási körülményeinek javítását szolgáló tervvel” – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A három szolgáltató termékei sokban hasonlítanak egymásra, ám látható, hogy egyedi megoldások is szerepelnek a kínálatban: éppen ezért Gergely Péter szerint a szerződéskötés előtt érdemes alaposan átnézni a kínálatot.

A kamatbónusz nem minden

Az Erste Lakástakarék háromféle megtakarítási időszak érhető el: az ötéves módozatnál 15 százalékos, a 8 és 10 évesnél pedig 30 százalékos kamatbónuszt kínál a pénzintézet. A tízéves megtakarítási időszakkal kínált változatnál viszont az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy legalább 4 évnyi megtakarítási időszak után – lakáscélú felhasználás céljával – a saját befizetései 40 százalékának megfelelő összeget felvegyen. Az Erste Lakástakaréknál a havi befizetés összege 10 és 50 ezer forint között lehet. A szolgáltató most futó promóciójában a szerződéses összeg egy százalékát kitevő számlanyitási díjat elengedi, ha az ügyfél teljesíti a meghatározott akciós feltételeket, illetve valamelyik, meghatározott kritérium teljesítésével jogosulttá válik a kedvezményre. A pontos összegeket meg lehet nézni a lakástakarék kalkulátorban.

A Fundamentánál akár havi 100 ezer forintos befizetés vállalása is kapcsolódhat egyetlen szerződéshez, amellyel közel 40 millió forintos szerződéses összeg is elérhető. A szolgáltató több akciós ajánlatot is érvényben tart: így például az Extra jóváírási akció időszaka alatt lakásszámlát nyitó ügyfelek számláján a szerződéses összeg 1,25, vagy 1,75 százalékát jóváírják a megtakarítási időszak lejárata után a kiutaláskor. (A százalékos mérték itt a havi megtakarítás összegétől függ.) A Fundamenta emellett Gyerek akciót is érvényben tart: ennél, ha a szerződő a kiskorú közeli hozzátartozóját jelöli meg kedvezményezettként, a választott lakásszámla termékkedvezményén felül további fix 5 százalékos bónuszt írnak jóvá az akciós feltételek teljesítése esetén. A szolgáltatónál emellett a szerződést hosszabbító ügyfeleket érintő promóció is fut, Plusz 25 Bónusz akció néven.

Az OTP Lakástakaréknál 4 éves, és 8 éves megtakarítási időszak közül választhatnak az ügyfelek: előbbinél 10 százalékos, utóbbinál 30 százalékos az elérhető kamatbónusz mértéke. A havi vállalt befizetés itt is 10 ezer és 50 ezer forint között mozoghat.