Döntöttek az önkormányzatok az üzletek ünnepi nyitvatartásáról

Azok a kereskedők, akik nem foglakoztatnak alkalmazottat, kizárólag a kijárási korlátozásra vonatkozó rendeletben meghatározott esetekben tarthatnak nyitva (például nonstop kis élelmiszerüzletek), a helyi önkormányzatoknak a központi szabályozással összhangban hozott döntéseit is figyelembe véve. (Élelmiszerbolt pályaudvarokon is nyitva lehet).

A vendéglátóhelyeknek munkaszüneti napokon is zárva kell lenniük, csak elvitelre szolgálhatnak ki.

Több önkormányzat ajánlás formájában tett közzé az üzletek működését is érintő felhívásokat lakósaik egészségének védelmében. Ezekben a kereskedelmi vállalkozások a lehetséges mértékig együttműködésre törekednek, a rendelkezésükre álló erőforrások, eszközök erejéig.

- Önkormányzati döntés irányul továbbá például az üzletben tartózkodó vásárlók számának korlátozására is. A gyógyszertárak kivételével ilyen irányú központi előírás jelenleg nincs érvényben, az üzletek működése ezen a területen csak a kereskedő önkéntes vállalásával, vagy ajánlással terelhető.

- Egyes önkormányzatok az üzletek dolgozóinak írják elő védőeszközök, arcvédő maszk és gumikesztyű használatát. Ezt központi előírás jelenleg nem teszi kötelezővé, így ez a helyi előírás ezekben az esetekben a legjobb szándék ellenére sem kérhető számon az üzlet üzemeltetőjétől. (Ezeknek a védőeszközöknek a beszerzése egyébként akadályokba is ütközik, ezért ebben a kérdésben az egészségügyi intézmények ellátása köti le döntő részben a beszerzési lehetőségek kereteit.)

A vásárlók mellett az üzemeltetők is munkaszüneti napon, április 10-én értesültek a települések döntéséről és a kereskedőknek érdemi egyeztetésre nem adódott lehetőségük. Az önkormányzatok egyébként a kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet alapján a település lakói számára otthonaik elhagyásának feltételeit ugyan szigoríthatják, de közvetlenül a nyitvatartást nem korlátozhatják, az már más joganyaghoz kapcsolódik. (A kijárási korlátozásra vonatkozó kormányrendelet is csak a lakóhely, tartózkodási hely elhagyását megengedő célokat sorolja fel.)

- Több település megtiltotta helyi rendeletében az élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, dohányboltok és a benzinkutak kivételével más üzletek nyitvatartását a teljes négynapos ünnepi időszakban, miközben ezek nagyobb része a munkaszüneti napokon nem is nyithat ki (pénteken, vasárnap és hétfőn az élelmiszeráruházak, drogériák és az ügyeletesek kivételével a gyógyszertárak is zárva vannak).

A piacok nyitvatartásáról április 10-től a helyi önkormányzatok döntenek, arról is ezen belül, hogy a 65 éven felüliek mikor vásárolhatnak ott.

Mindez azért is fontos, mivel az április 10-13-i négynapos ünnepi időszakban a központi szabályozás szerint eleve kizárólag április 11-én, szombaton lehetnek nyitva az üzletek, a kijárási korlátozásra vonatkozó előírásokkal összhangban. Ekkor a szokásosnál nagyobb forgalomra kell számítani.

Szükséges ugyanakkor felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy az önkormányzatok egyes döntései a hatályos jogszabályokban lehetővé tett ésszerű és megalapozott szigorítások mellett több településen megnehezíthetik a családok ünnepi bevásárlását a szombati napon az üzletek működését meghatározó helyi és a központi kormányzati előírások összhangjának hiánya miatt. Ez az áruellátás biztonságát is veszélyeztetheti egyes településeken.

Több önkormányzat is hozott olyan döntést, mely befolyásolja az üzletek ünnepi nyitvatartását. A kereskedők minden esetben együttműködésre törekednek az önkormányzatokkal, hiszen a döntések az egyes települések sajátosságainak és járványhelyzetének figyelembevételével az ott élők egészségének védelmére irányulnak.

