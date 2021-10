Egyre több mindent fizethetünk az okostelefonokkal

A kávéfőzésen kívül mindent megold a titkárnője helyett - állt egy harminc évvel ezelőtti Sharp menedzserkalkulátor hirdetésen, így próbálva összefoglalni az akkori zsebkütyük csúcskészülékének képességeit az internet előtti korban. Kávét főzni az okostelefonok sem tudnak még, de ahol ma tart ez a technológia, annak lassan tényleg csak a képzelet szab határt.

Alapvetően úgy szocializálódtunk az interneten, hogy ha kíváncsiak vagyunk valamire, akkor azt valamelyik keresőóriással szeretnénk megtalálni. Ma már azonban egyre inkább használhatjuk erre a célra a YouTube-ot, sőt az okostelefonunk alkalmazásáruházát is. Aki még nem próbálta, annak érdemes egy kísérletet tennie arra is, hogy a problémájának megoldására született-e már valamilyen mobilalkalmazás? Valószínűleg igen, sőt többet is talál majd egyszerre.

Összenő a pénztárca a mobiltelefonnal

Hasonló a helyzet, ha pénzügyekről van szó. Technológiailag nagyon messze vagyunk már attól, hogy a mindig velünk lévő mobilunk úgy vált fizetőeszközzé, hogy az érintéses mini bankkártyát ráragasztottuk a hátlapjára, pedig időben ez nem volt túl rég, mindössze 7-10 évet kéne visszamenni csupán.

A technika azonban gyorsan fejlődött és egy egyéves teszt után 2014-ben megjelentek a bankkártyát bedigitalizáló megoldások, melyekkel az erre felkészült - NFC-s - mobiltelefonokkal már tudtunk fizetni a boltokban is, bár ehhez szükség volt egy új sim-kártyára is. 2016-ban a Gránit Bank elsőként hozta el Magyarországra a mára kizárólagosan elterjedt, immáron simkártya-független, úgynevezett tokenes mobilfizetési megoldást, ahol a valódi bankkártyaadatok már nincsenek is benne a mobiltelefonban, így lehetetlen megcsapolni a kommunikációs kapcsolatot a bankkártya-adatok megszerzése érdekében.

Érdemes-e még készpénzt magunknál tartanunk?

A hazai bankkártya-elfogadó bankok és pénzügyi szolgáltatók 2009-től következetesen érintésesre cserélték a fizetőterminálokat.

A mobilokban ma már általánosan jelenlévő NFC-s képesség mellett az is segíti, hogy a bolti érintéses fizetések során akár otthon is hagyhassuk a bankkártyánkat, hogy a kormány kötelező elektronikus elfogadást rendelt el idén január 1-jétől minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnél - nyilatkozta Gergely Péter, a bankszámlák összehasonlításával is foglalkozó BiztosDöntés.hu bankszámlaszakértője lapunknak.

Ezzel mintegy 50 ezernyi új bankkártya-elfogadóhely került a hazai kereskedelmi hálózatba, így ma már elmondhatjuk, hogy szinte mindenhol lehet fizetni mobillal is, ahol online pénztárgépről kapjuk a blokkot.

A bankok kínálatára sem lehet panasz, hiszen a 10 hazai nagybank közül ma már csak kettő nem nyújt semmilyen mobilfizetési megoldást, további kettő pedig csak az iPhone-készülékekre biztosítja ezt jelenleg. Itt az androidos tábornak, illetve a semmilyen fizetési megoldást nem kínáló bankok ügyfeleinek más megoldást kell választaniuk. Például a Revolutot, mely bármilyen bank által kibocsátott bankkártyával feltölthető, így közvetve ezek az ügyfelek is tudnak mobiltelefonnal fizetni, ha NFC-képes készülékkel rendelkeznek.

Mit tudnak még a hazai mobilappok?

A bolti érintéses mobilfizetés - bár a leggyakoribb fizetési mód, de - egyáltalán nem az egyetlen. Számtalan olyan élethelyzet van még, amelyben a mobilunk segítségével fizethetünk és ezzel elkerülhetjük a készpénzes fizetést, főleg, ha a pénzünket bankszámlára kapjuk.

Az első ilyen nyilván az internetes fizetés. Itt nem alakult még ki igazán elterjedt megoldás idehaza, így a szokásos internetes fizetőkapukkal fizethetünk, bár tőlünk nyugatabbra már körvonalazódik a jövő a Google és az Apple égisze alatt.

Az elektronikus fizetések terén talán a legfontosabb annak tudatosulása, hogy tavaly március óta a mobiltelefonról és internetbankból indított átutalással mindig 5 másodpercen belül megkapja a pénzt a címzett, még éjjel és hétvégén is, méghozzá minden hazai banknál egységesen.

Erre a rendszerre épül a fizetési kérelem nevű szolgáltatás is, mellyel a címzett állítja össze az átutalást, nem a fizető fél. Neki már csak jóvá kell hagynia azt és máris kifizette a pénzt. Ez a megoldás nagy jövő elé néz például a közműszolgáltatók világában, ahol a háztartási számláinkat egy gombnyomással kifizethetjük majd. Ezt a szolgáltatást - melyet akár két magánszemély is használhat egymás közt - egyre több hazai bank nyújtja. A 10 legnagyobb bankból jelenleg négyen (Budapest Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Takarékbank), de a jövőben ez várhatóan teljesen el fog terjedni.

A mobilegyenleg feltöltése is egy gyakran használt szolgáltatás, jelenleg négy bank mobilappjából is feltölthetjük a feltöltőkártyás mobilunkat (CIB Bank, Erste Bank, K&H Bank, OTP Bank), bár erre más feltöltési lehetőségek is léteznek.

Népszerű még a parkolás kifizetése vagy az autópálya-matrica megvásárlása, melyben önálló applikációk is versenyre keltek, de a banki megoldások közül nyújtja ezt az Erste MobilePay és az OTP Simple mobilalkalmazás.

Ha pedig a közösségi közlekedést kell használni, arra a K&H mobilbank és az OTP Simple alkalmazásokban lehetséges mobiljegyet vásárolni a fővárosi vagy a Volán társaság által lefedett vidéki városok helyi közlekedési szolgáltatásainak használata során, illetve minden egyes belföldi Volán távolsági autóbuszjáratra. A megvásárolt mobiljegyet a járművekre ragasztott QR-kódok kamerás beolvasásával lehet érvényesíteni és a megjelenő animációt felszálláskor be kell mutatni a járművezetőnek. Ezzel a megoldással kiváltható a vezetőnél vásárolt jegy is, ahol sokszor merül fel probléma az apróval, nem is beszélve arról, hogy az elektronikus jegyek olcsóbbak is.

Végül, a sárga csekkek befizetéséhez sem kell már elhagynunk otthonunkat. Karosszékből fizethetjük be a sárga csekkeket azok QR-kódjának beolvasásával az OTP Mobilalkalmazás, OTP Simple és az OTP Smartbank appokkal, melyet bankkártyás vásárlással, azaz díjmentesen lehet kiegyenlíteni. Emellett beolvassa a sárga csekket a CIB Bank, az Erste MobilePay, a K&H mobilbank és az UniCredit mBanking mobilalkalmazás is, de ezeknél az adatokból átutalást generál az applikáció, aminek díja lehet. Azonkívül gondok akadhatnak a karakterek felismerésével is, bár beszkennelni még mindig kényelmesebb, mint egyenként bepötyögni a számokat a mobilunk billentyűzetén.

Érdemes tudni, hogy a fentiek közül az OTP Simple bankfüggetlen alkalmazás, így a felsorolt fizetési módok bármely bank által kibocsátott bankkártyával igénybe vehetők, ahol ennek az applikációnak a neve szerepelt. Itt a fejlesztők egyébként egész sikeresen összegyűjtötték azokat a fizetési élethelyzeteket, melyekben a leggyakrabban fizetünk. A bolti és internetes vásárlások mellett közösségi és taxi közlekedési díjakat is rendezhetünk az applikáció segítségével, de autópálya-matricát, parkolást is fizethetünk, vagy vásárolhatunk mozijegyet, színházjegyet, biztosítást, sőt még könyvet is. Emellett alkalmas sárga és fehér csekk QR-kódos befizetésére, sőt hűségkártyák elektronikus tárolására,

Hasonlóan átfogó az Erste Bank MobilePay alkalmazása is, de ezzel már csak az Erste Bank ügyfelei élhetnek. A telefon segítségével végrehajtott bolti érintéses mobilfizetés mellett parkolás, autópálya-matrica vásárlás és sárga, valamint fehér csekk is fizethető, belföldi mobiltelefon egyenleg feltöltésére is képes, ezek mellett eltárolja továbbá a hűségkártyákat is.

Ezzel a két applikációval lehet a legtöbb élethelyzetben fizetni a magyar banki mobilalkalmazások közül.

Merre tart a mobilos fizetés?

A mobilfizetés fejlődése sokáig egy új piac jegyeit hordozta magán, ahol sok szereplő jelent meg, sokféle fizetési megoldást nyújtva, de ezek egyike sem terjedt el igazán.

Ennek azonban idővel véget fog vetni a technológiai óriások fellépése, melyek nagy tortát látnak a fizetésekben, melynek legnagyobb szeleteit ráadásul maguk el is vihetik.

A Google és az Apple fizetési megoldásai egészen biztosan teret nyernek az életünkben, és inkább előbb, mint utóbb. A Facebook is dolgozik ilyenen. Saját pénze, a Libra ugyan megbukott, de tévedés lenne azt hinni, hogy a közösségi óriás nem próbálkozik tovább azzal, hogy beférkőzzön a pénztárcánkba - mondja Gergely Péter.

A Google és az Apple fizetési megoldásai a magyarok számára is elérhetőek már. A legalább 300 ezer magyar ügyféllel rendelkező, orosz gyökerű Revolut mobilalkalmazás már összenőtt a Google Pay-jel és az Apple Pay-jel egyaránt.

Itthon a Google Pay-jel egyelőre csak a K&H Bank bútorozott össze, az Apple Pay viszont már nyolc hazai bank bankkártyájával is elérhető. Közülük kettő, a CIB és a Takarékbank ezt csak az almás tábornak nyújtja, az androidosok egyelőre csak bankfüggetlen megoldást, így például a Revolut alkalmazását használhatják a bankjuk mobilappja helyett.