Eladná az ingatlanát? Dőljön a pénz euróban!

De nézzük csak az okokat, miért is érdemes euróban hirdetni!

Ingatlanunk nem veszít reálértékéből egy későbbi értékesítés során

A nagyobb méretű és exkluzív ingatlanok jellemzően több időt töltenek el a piacon, mire gazdára találnak. Ez alatt az idő alatt azonban a forint értéke egyre romlik, ezért a meghirdetett ár már jóval kevesebbet érhet, mire kézhez kapjuk. Ráadásul minél nagyobb az ingatlan értéke, annál nagyobbat bukhatunk, ha nem euróban hirdetjük.

Több külföldi vevőt érhetünk el, ha euróban hirdetünk

Természetesen akkor érdemes elsősorban euróban hirdetni, ha az ingatlan elhelyezkedése vagy exkluzivitása miatt elsősorban külföldi vevők érdeklődésére számíthatunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a külföldiek egyáltalán ne néznék meg a forintban hirdetett ingatlanokat, de egy euróban hirdetett lakással jobban felkelthetjük az érdeklődésüket és több külföldi érdeklődőt érhetünk el.

Az euróban kapott vételárat befektetni is könnyebb

Ahogy a bevezetőben is írtuk, különösen jól járhatunk az eurós vételárral, ha azzal további befektetés a célunk. Ha nem találunk rögtön másik ingatlant, amit megvásárolnánk, jobb, ha a vételár euróban marad. És bár tényleg az ingatlan a legjobb befektetés, előfordulhat, hogy valakinek mégis más célja van a vételárral, ilyenkor is jobb az értékét tartó euróban tartani a pénzünket.

Ha euróban hirdetek, hogyan tudják majd az érdeklődők összehasonlítani az árakat?

Az Ingatlantájolón mindez rendkívül egyszerű, hiszen a rendszer azonnal átszámolja az euróban megadott árat forintra az MNB aktuális árfolyama szerint. Így az eurós ár alatt forintban is megjelenik a vételár, és rendszer az ár szerinti sorba rendezésnél pénznemtől függetlenül rendezi sorba a találatokat.

