Elszálltak az élelmiszerárak: 10 százalék fölött az áremelkedés, aranyárban az alma

30 százalékot meghaladó éves áremelkedést mértek a tojásnál, 20 százalék körülit a kávénál, párizsinál, a cukornál, a Túró Rudinál és a tejfölnél is. Mindemellett több mint 10 százalékkal drágább idén az ásványvíz, a kóla, egyes tömény szeszesitalok, a margarin, a sajt, az étolaj, a tea és a kávé is, mint tavaly.

Az áremelkedést az alma vezeti: most már 133 százalékkal többe kerül, mint egy évvel ezelőtt, ráadásul a kínálat is erősen beszűkült. A gyümölcs átlagára már 700 forint körül jár kilónként.

Bár havi összehasonlításban stagnáltak az élelmiszerárak a Privátbankár.hu friss Árkosár-felmérése szerint, tavaly augusztushoz képest igen jelentős áremelkedést mért a portál: mindhárom vizsgált hazai hipermarketben kétszámjegyű áremelést tapasztaltak. A 11,8 százalékos átlagos éves áremelkedés azt jelenti, hogy 2318 forinttal többe kerül most a nagybevásárlás a hipermarketekben, mint egy évvel ezelőtt.

