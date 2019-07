Hitelfelvételre csábíthat a nagycsaládos autótámogatási program

Az előzetes prognózisok szerint komoly érdeklődés lesz a nagycsaládosok új támogatási rendszerében elérhető autóvásárlási támogatásra. Érdekes lesz, hogy az új lehetőség révén mennyien lesznek képesek a földön maradni, vagy sokakat a vágyaik fognak vezérelni. Ez ugyanis könnyen eredményezheti azt, hogy a lakáshitelek után az autóvásárlással is sokan adósodnak el.

Nem mindennapi lehetőséget jelent a nagycsaládosok számára a július elsejével megnyíló program. Ennek keretében ugyanis akár 2,5 millió forint támogatás járhat a legalább három gyereket nevelő magyar családoknak, ha 7 üléses új járművet vásárolnak. A pontos definíció szerint a vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 2,5 millió forint, ám ennek mértéke nem haladhatja meg a jármű bruttó vételárának az 50 százalékát. Utóbbi egyébként a piacon egyetlen típusra lesz igaz, a Dacia Lodgy listaára ugyanis 3,5 millió forint, míg a többi 7 üléses jármű mind 5 millió feletti árcédulával rendelkezik. Mindez azt jelenti, hogy (az adminisztrációs költségekkel együtt) legalább 1,8 millió forint saját erővel kell rendelkezni ahhoz, hogy a program keretében egy új autó tulajdonosa legyen egy többgyermekes család.

A 80-as évek vicc kategória imázsát ugyan levetkőzte az elmúlt években a Dacia, ám a jelenleg egyszerinek tűnő lehetőség sokak számára olyan, mint a mesebeli három kívánság. Ha már adódik, akkor szeretnének a Daciánál egy-két fokkal jobb autót vásárolni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy hirtelen Tesla X-eket, vagy Volvo XC 90-eseket vesznek a 3 gyerekes apukák és anyukák, de sokak számára már egy Peugeot 5008 vagy egy Citroen C4 Grand Spacetourer is a normál esetben elérhetetlen kategóriát jelenti. Az "ajándékpénzzel" a listaáron 7,5 millió forint körüli kocsikhoz viszont egy lépéssel közelebb kerülnek. Nagy kérdés viszont, hogy "all in"-t mondanak-e és az 1-2 millió forint saját erő és az állami támogatás mellé felvesznek-e hitelt, hogy magasabb kategóriából válasszanak, vagy konzervatívan gondolkodva csak addig nyújtóznak, amíg a takarójuk ér. Persze az is előfordulhat, hogy valakinek az önerő sem áll rendelkezésére, ők mindenképpen csak hitelt felvéve tudnak új autót venni.

Felmerül, hogy a törvényadta keretek között egyáltalán el tudnak-e adósodni a nagycsaládosok az áhított autóvásárlás érdekében. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) ugyanis korlátot szab a felelőtlen hitelfelvételnek, a ráta ugyanis megszabja, hogy a fizetéséhez képest ki mekkora hitelterhet vállalhat.

Sokan fognak Daciát venni a támogatásból (Fotó: dacia.hu) Sokan fognak Daciát venni a támogatásból (Fotó: dacia.hu)

Természetesen mindenkinek más a helyzete, de ha egy átlagos magyar családot nézünk, akkor iránymutatást jelenthet, hogy nagyjából miben lehet gondolkozni. Ez alapján egy, az átlagfizetésnél alacsonyabb (de a mediánhoz közelítő) jövedelmű családot vettünk, ahol a két kereső összesen 360 000 forint igazolt havi nettó jövedelmmel rendelkezik.

Az engedélyezett lakáshitelek átlagos összege a KSH Lakossági Lakáshitelezés 2018 kiadványa alapján 7,9 millió forint, ezt felkerekítjük 8 millió forintra. Tekintve, hogy elsöprő többségben hosszú kamatperiódusú hiteleket vesz fel a lakosság, 10 éves kamatperiódussal számolunk és 20 éves futamidővel. A Bank360 kalkulátora alapján ilyen feltételek mellett a legkedvezőbb ajánlatok átlag törlesztője 53 000 forint. Autóvásárláshoz ma leginkább szabad felhasználású személyi kölcsönt használnak a háztartások, ha külső finanszírozásra van szükség: nincs önerő, ingatlanfedezetre sincs szükség, bármire fordítható és akár 10 millió forintot is igényelhetünk így.

Azt kell tehát megnézni, hogy a JTM alapján van-e lehetőség a lakáshitel mellett tovább eladósodni, és ha igen, akkor mekkora összeget tud felvenni a példában említett család. A bankok - adós ismeretében - eltérően dönthetnek, de a legkonzervatívabb bírálat során is a jövedelem 30 százaléka fordítható az adósságok törlesztésére, ami esetünkben 108 000 forintot jelent legfeljebb. Ez azt jelenti, hogy példacsaládunk havi 55 000 forintot vállalhat még havonta törlesztésre.

Feltéve, a személyi kölcsönt másik banktól veszik fel, mint ahonnan a jelzáloghitelt, és a jelzáloghitelnél a kamatkedvezmények miatt vállalta a család a jövedelemérkeztetést, a személyi kölcsön igénylésnél nem hozzák át a bankhoz a fizetésüket. Ekkor a Bank360 kalkulációi szerint 96 hónapos futamidővel nagyjából további 3 700 000 Ft hitelösszegű második (személyi) hitel felvételére van lehetőség.

Nézzünk egy kevésbé konzervatív bankot, itt 40 százalékig terhelhető a jövedelem. Ez 144 000 forintig tartó terhelhetőséget jelent, azaz a második hitel törlesztőrészlete 91 000 Ft lehet legfeljebb. A fenti feltételek mellett a Bank360 összesítése szerint ez további 6 300 000 forintnyi személyi kölcsönt jelent, amelyet autóvásárlásra fordíthat a példaháztartás.

Noha a 2008-as válság után nagyon sokan égették meg magukat a meglévő devizahiteleikkel, most a kockázatok jóval kisebbek. Az MNB szándékait követve ugyanis a bankok a fix törleszőtrészletek felé terelik a hitelfelvevőket. Ők így nem eshetnek az egy évtizeddel korábbi csapdába, vagyis biztosan nem fog a törlesztőjük egyik hónapról a másikra akár a duplájára ugrani. Kockázatot számukra az jelenthet, ha a mostani gazdasági helyzet romlik, és a magas foglalkoztatottság visszaesik, emiatt esetleg elvesztik munkájukat és így nem tudják fizetni az autó (és/vagy a lakás) részleteit. Ez az ország jobban prosperáló régióiban, így Nyugat- vagy Közép-Magyarországon per pillanat kezelhető kockázatnak tűnik, így várakozásunk szerint könnyen megugorhat a hitelfelvételi kedv, ami egyébként egybevágna az MNB prognózisával is, akik szintén azt várják, hogy a lakosság hitelterhei növekedni fognak.

Mindez azt jelenti, hogy a 3,5-6 millió forint közötti - elvileg - felvehető hitelt és a 2,5 millió forintos támogatást véve sokan fognak a Lodgynál jobb autót választani. Tekintve, hogy a lakáshitelek állománya az utóbbi hónapokban dinamikusan növekedett, erre egy lapáttal rátehet a szabadfelhasználású hitelek felvétele is. Ezek után pedig tényleg csak reménykedhetünk, hogy nem következik be olyan, jelenleg a szakértők szerint is elhanyagolható valószínűségű gazdasági krach, amely ismét "elúsztatja" az autó és lakáshitelekkel rendelkező adósokat.