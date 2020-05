Hogy teljesített a koronavírus árnyékában a hazai lízingpiac?

A Magyar Lízingszövetség tagvállalatai szerint a járvány negatív hatásait enyhíthetik a különböző jegybanki és állami gazdaságösztönző és finanszírozási programok. Például a Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrá! névre keresztelt programja, amelynek keretében 1500 milliárd forintos forrás áll a vállalkozások rendelkezésére. A lízingpiac emellett arra számít, hogy az idei visszaesés utáni újraindulásban és az utána várható fejlődésben a lízingcégek az eddiginél is fontosabb szerepet kaphatnak, különösen a lízingkonstrukciók iránt egyre fogékonyabb kis- és középvállalkozások beszerzéseiben, fejlesztésiben, beruházásiban, ezen keresztül pedig a növekedésükben.

Tóth Zoltán a kilátásokról azt elmondta, hogy a járvány miatt nagyon bizonytalan a gazdasági környezet, mind a magyar, mind a nemzetközi piacon. Bár a magyar GDP az első negyedévben még 2,2 százalékos növekedést ért el, a második negyedévben jelentős visszaesés várható és az idén is a legtöbb előrejelzés komoly recesszióval, 2021-ben pedig csak részleges felépüléssel számol. „Kérdéses, hogy mikor áll helyre az autó- és gépgyártás, a kereslet mikor tud visszakapaszkodni, ahogy az is bizonytalan, hogy lesz-e esetleges második hulláma a járványnak és az milyen gazdasági sokkot okoz” - tette hozzá a főtitkár.

A 2019-es évben szintén nagyon jól teljesítő egyéb gépek – termelő-berendezések területén is komoly, 14 százalékos csökkenés következett be. Ez szintén nem meglepő, hiszen ez az egyik leginkább konjunktúra-kitett szegmens.

A mezőgazdasági gépek - amelyeknél 2018-ban és 2019-ben is rekord született - az idei első negyedévben gyengébben szerepeltek, ami részben pont a korábbi kiugró teljesítménnyel magyarázható. A Magyar Lízingszövetség tagvállalatai közel 13 milliárd forint értékben finanszíroztak agrárgépeket, ez pedig 24 százalékkal marad el az egy évvel korábbi szinttől. Tóth Zoltán kiemelte: „A Magyar Nemzeti Bank kedvezményes hitelprogramja, az NHP továbbra is nagyon jelentős szerepet játszik ebben a szegmensben, ugyanis az új mezőgazdasági gépekre kötött lízingszerződések 96 százaléka kötődik hozzá.”

A személyautók és furgonok esetében a finanszírozott összeg megközelítette a 63 milliárd forintot, ez 4 százalékos többletet jelent éves szinten. Ez elsősorban a januári és februári stabilabb eladásokkal magyarázható. A lízingkonstrukciók jelentőségét mutatja, hogy miközben 6 százalékkal kevesebb új személyautó és kishaszongépjármű kelt el, a lízingszerződések száma csak 1 százalékkal esett vissza, ami lényegében stagnálást jelent. A flottaszegmensben is sikerült tartani a tavalyi szintet, 21,5 milliárd forintra rúgtak a kihelyezések. A flottapiacról Tóth Zoltán elmondta, ez a szegmens hagyományosan kevésbé kitett a konjunkturális ingadozásoknak, a nagyobb flották cseréje többnyire a terveknek megfelelően alakul, de itt sem várható a korábbi volumen tartása. Az autópiaci eladásokra és az autófinanszírozásra a kereslet nehezen kiszámítható hatása mellett még a termelés leállítása és a folyamatban lévő technológiai átalakulás is hat.

Több szegmens is pluszban maradt

Az évek óta tempós növekedésben lévő magyarországi lízingpiac az idei első negyedévben - a koronavírus-járvány miatt - megtorpant. Bár a lendületes évkezdés után márciusban már megjelentek a járvány kedvezőtlen hatásai, a lízingpiac viszonylag jó eredménnyel zárta az első negyedévet - közölte a Magyar Lízingszövetség. Az év első három hónapjában a finanszírozott összeg 146 milliárd forintot tett ki. „Ez 10 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben, de megfelel a 2018-as szintnek, a korábbi éveknél pedig magasabb összeget jelent” - mondta Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára. Hozzátette: „A lízingpiac számára a járműeladások és a beruházások kulcsfontosságúak, márpedig ezekre elsőként és drasztikusan hatott a járvány, ennek is szerepet volt abban, hogy az első negyedév gyengébben sikerült.”

A csökkenés egyértelműen a koronavírus-járvány negatív hatásaival magyarázható. Az autófinanszírozásban 4 százalékos, a flottapiacon 1 százalékos növekedés volt. Igaz a teherautóknál és az agrárgépeknél két számjegyű visszaesés következett be. A kilátások rendkívül bizonytalanok, a lízingszakma azzal számol, hogy a finanszírozott összeg a tavalyi 70-75 százaléka lehet az idén.

