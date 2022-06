Hogyan küldjek pénzt a legegyszerűbben?

Egészen sokáig vagy készpénzzel fizettünk valakinek, vagy átutalással, internetbankból, a legutóbbi időkben pedig mobiltelefonról. Amíg a készpénzes fizetés nagy hátránya, hogy személyesen kell átadni, addig az elektronikus fizetéshez nem szükséges a találkozni, a pénz mégis pár másodperc múlva ott lehet a kedvezményezettnél, akár országhatáron túl is.

Az alábbi módokon lehetséges a fizetés manapság két magánszemély között. Mindegyik megoldás Magyarországon, magyar állampolgárok számára is használható.

Azonnali fizetési rendszer, a klasszikus

A legegyszerűbb, de sokáig szinte az egyetlen alternatívája a készpénznek a banki átutalás volt. Ez mára sokat fejlődött, hiszen 2020. március 2. óta minden magyarországi bank között 5 másodpercbe telik egy átutalás, még éjjel és hétvégén is. Ez alól nincs kivétel, a legkisebb falu takarékbankos kirendeltségénél számlát vezető ügyfélre is ugyanúgy vonatkozik az 5 másodperc, mint egy megyeszékhelyen számlát vezetőre. Egy kivétel mégis van: a 10 millió forint feletti átutalások még a régi rendszerben teljesülnek, azaz egy órát várni kell rá munkaidőben, azon túl pedig a következő munkanap reggeléig kell várni a pénz megérkezésére. Ezért az ilyen utalásokat célszerű felszabdalni több, egyenként 10 millió forintot nem meghaladó átutalásokra, melyek korlátozás nélkül azonnal célba érnek.

Valószínűleg kevesen tudják, hogy az Európai Unión belülre, IBAN-számlaszámra küldött euró a magyarországi belföldi átutalási díjjal küldhető el Magyarországról. Ehhez nem kell eurószámlával rendelkeznünk, ha a forintszámlánkról euróban kérjük az átutalást, akkor a bankunk automatikusan átváltja a forintunkat és euróban küldi azt el a belföldi átutalás díjáért.

Fizetés új módszerekkel

Még mindig az azonnali fizetési rendszernél maradva, ma már egészen új fizetési lehetőségek is rendelkezésre állnak. Azügyfelek a bankjuknál rögzíthetik a mobilszámukat vagy az e-mail címüket, és erre is kérhetnek átutalást. Erre minden banknál van lehetőség. Ezeknek az úgynevezett másodlagos azonosítóknak az a szerepük, hogy könnyebben megjegyezhetők, mint egy bankszámlaszám, ráadásul ott lehetnek a pénzt küldő telefonjában is, ellentétben a bankszámlaszámmal.

A másodlagos azonosítók helyett fizethetünk QR-kód beolvasással is (ez elsősorban kereskedelmi fizetésekre lett kitalálva), vagy a fizetési kérelem is jó erre.

A fizetési kérelem elsősorban szintén a nagy közműcégek csoportos beszedésének alternatívájaként született meg, de ugyanúgy használható magánszemélyek között is – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. - A fizetési kérelem lényegében egy fordított átutalás, amikor az átutalási adatokat nem a pénz küldője, hanem a fogadója állítja össze és küldi el a fizető félnek, akinek már csak jóvá kell hagynia, és a pénz máris elmegy a számlájáról mindenféle adminisztráció nélkül. Még nem használható minden banknál ez a szolgáltatás, ugyanis most áll kiépítés alatt, de a jövőben jelentős elterjedésére lehet számítani, elsősorban a számlafizetések terén, hiszen kényelmesebb és rugalmasabb megoldást kínál, mint a több évtizede működő csoportos beszedés.

Bankkártyák közötti pénzküldés Viberen

Ez egy viszonylag új szolgáltatás. Nem ingyenes, és nem is ér át azonnal, de 30 percen belül meg kell kapnia a pénzt a címzettnek.

A viberes pénzküldés csevegés közben vehető igénybe - releváns szavakra az alkalmazás ki is emeli a kis pénztárca ikonját – és a Moneytou nevet viseli. A szolgáltatás csak okostelefonon és tableten használható, asztali számítógépen vagy laptopon nem. A Moneytou szolgáltatásra nem lehet minden bank kártyájával regisztrálni, és csak hazai kibocsátású kártyát fogadnak el, küldeni és fogadni is csak magyar kártyával lehet – de a kártya birtokosa tartózkodhat külföldön.

Szombatokon olcsóbb a szolgáltatás fix díj része, 79 forint helyett csak 49 forint. A Moneytou kis összegekre lett kitalálva, ezért havonta legfeljebb 200 ezer forint, évente pedig legfeljebb 1 250 000 forint küldhető.

PayPal, a legelső pénzküldő rendszer

Ennek – és a mostantól következő többi fizetési megoldásnak – az előnye, hogy globálisan működik, így országok között vagy külföldi magyarok pénzküldésére is használható.

A PayPal ma is virágzik, remek lehetőség vele pénzt küldeni. Ráadásul, mivel ez volt a legelső globális szolgáltatás, mely a magyaroknak is elérhető volt, ezért viszonylag nagy eséllyel van PayPal számlája annak is, akinek küldjük a pénzt.

A PayPal ráadásul ingyenessé vált belföldi személyes pénzküldések tekintetében, ha nem kerül sor pénznemváltásra. Sem a küldőnek, sem a fogadónak nem kell fizetnie a pénzküldésért. Sőt, a PayPal számláról bankszámlára kiutalás is ingyenes, ha pénznemváltás nem történik.

Revolut

Lassan-lassan az 1 millió főt is elérheti a hazai revolutosok tábora. Az orosz-ukrán gyökerű népszerű európai fintech cég bankkártyái között korlátlanul díjmentes a pénzküldés, sőt a fizetési kérelemhez hasonló pénzfogadásra is van mód. A tranzakció azonnal teljesül.

A Revolut magyarországi forintszámlára ingyenes utalási lehetőséget tartalmaz és a Revolut számla is feltölthető bankkártyával a vásárlás díjáért – azaz ingyenesen – így a pénz két fél között teljesen ingyen mozgatható, még pénzügyi tranzakciós illetéket sem kell fizetni.

Wise

Az egykori Transferwise, ma Wise egy régi cselt használ az olcsó pénzküldéshez: minden országban fenntart egy számlát, és azon pénzt tartva az egyes országok közötti átutalásokat valójában a célország belföldi átutalásaként teljesíti. Ezzel rengeteg pénzt spórol meg, melyből a döntő részét visszaosztja a felhasználóknak, akik így eléggé alacsony díjakért küldhetnek pénzt.

A Wise nagy előnye, hogy külső bankszámlára is teljesíti az átutalást, így nem kell wise-osnak lennie a fogadó félnek. A Wise-t használják a leginkább pénz hazaküldésére a külföldi magyarok.

A Wise weboldala azt is kijelzi, hogy segítségével mennyi pénzt spórol meg nemzetközi utalás során a küldő a klasszikus nemzetközi banki átutaláshoz képest.

A Wise nem ingyenes, de tartozik hozzá bankkártya is, így a pénz ennek segítségével is felvehető, ha az Wise számlán van.