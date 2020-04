Írásban folynak tovább az eljárások a Pénzügyi Békéltető Testületnél

A koronavírus-járvány ideje alatt szüneteltetést is lehet kérni.

A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számítható be. Az írásban folyó eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap – olvasható a kormányhatározatban.

