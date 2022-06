Jön a kötelező szieszta a Balatonon - örüljünk, hogy csak ennyit emelkedtek az árak?

Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonos-ügyvezetője - aki a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke is - a Világgazdaság pénteki számában úgy vélekedett, a pandémia alatt felpörgött belföldi turizmusból hosszú távon is profitálhat a Balaton, mert új vendégkört is nyert vele.

15 százalékos áremelkedés, kisebb személyzet, részleges zárva tartás az éttermekben

Az éttermi árakról szólva kifejtette: a tavalyhoz képest átlagosan 15 százalékos drágulás elengedhetetlen, de nagyon moderáltnak számít a tényleges és mindenki által érzékelhető áremelkedésekhez képest. Hozzátette, hogy a környékbeli országokban 30 százalékhoz közelít a vendéglátásban érvényesített áremelések mértéke.

A munkaerőhiány és részben a mérsékelt áremelések miatt az idén több balatoni étterem csökkentette a nyitvatartási idejét, így akár 30-40 százalékkal kisebb létszámú személyzettel is képes megfelelő szinten üzemelni. Akad, ahol az ebéd és a vacsoraidő között van zárva a vendéglő, mint az a mediterrán országokból már ismerős, mások viszont teljes szünnapokat vezettek be.

Az energiaárak robbanása konyhatechnológiai fejlesztésekre is rákényszeríti a vendéglátósokat a kisebb energiafelhasználás érdekében, az alapanyagköltségeket pedig az étlap racionalizálásával, a szűkebb, szezonális választékkal igyekeznek optimalizálni - mondta szakember.

Nem lehet olcsóbban adni a lángost, mint a pizzát?

A lap az 1500-2500 forintos lángosárakra is rákérdezett. Csapody Balázs úgy véli, kirívó esetek és árak a világon mindenütt vannak, ezért úgy érzi, hogy az általánosításokkal méltatlanul és igazságtalanul belerúgtak a balatoni vendéglátókba. Ugyanakkor – mint rámutatott – érdemes belegondolni, hogy érthetetlen és tarthatatlan az a különbségtétel, miszerint gyakorlatilag egy margherita pizza árának töredékéért kellene adni egy fokhagymás-sajtos-tejfölös lángost, noha sem az alapanyagban, sem az elkészítési időben és felhasznált energia költségében nincs lényeges különbség a két étel között. Azt is elmondta: nyugat-európai béreket nem lehet úgy adni, hogy közben az árak kelet-európaiak.

A koronavírus-járvány idején rengeteg magyarországi szálláshelyet felújítottak, és számos új szálloda is épült, így pazar körülmények között pihenhetnek azok, akik belföldi úticélt választanak. Az viszont már más kérdés, hogy mennyire lesz zökkenőmentes az ellátásunk: soha nem látott mértékű szakemberhiánnyal küzd a turisztikai és vendéglátós szakma is, időnként már az is kérdéses, hogy egyáltalán ki tudják-e szolgálni a vendégeket - már jelentkezők sincsenek az álláshirdetésekre, 500 ezer forintos havi fizetésért sem találni felszolgálót budapesti fine dining éttermekbe. A vendégektől megértést kérnek - de vajon ki fogadná el csuklás nélkül, ha 30-40 százalékkal több pénzért gyengébb minőséget kap?