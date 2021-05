Majdnem negyedmillió ember megússza idén az szja-fizetést

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek.

A legtöbben a családi kedvezménynek köszönhetően mentesülnek az adófizetés alól. 2019-ben több mint 115 ezren nemcsak szja-t, hanem járulékot se fizettek, ezek a szülők majdnem a teljes bruttó keresetüket készhez kapták - tette hozzá.

Akinek az adóból kedvezmény jár, mindenképp érdemes megnéznie, hogy az adóhivatal által kiajánlott bevallási tervezete tartalmazza-e azt - mondta az államtitkár. A családi kedvezményt például 2020 májusában csak közel 700 ezer szülő vette igénybe, vagyis több százezren lehetnek azok, akik tavaly elmulasztottak nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezmény igénybevételéről - hangsúlyozta Tállai András. Az érintetteknek még van idejük: május 20-ig kiegészíthetik bevallásukat, az adóhivatal pedig 30 napon belül ki is utalja a jogosan visszaigényelt adó összegét.

A négygyermekes anyák adómentessége 2020-ban debütált, azzal évente több mint húszmilliárd forintot hagy az állam mintegy 45 ezer nagycsaládos anyánál, akik a szabály révén életük végéig mentesülnek az szja-fizetés alól - mondta az államtitkár.

Jövőre még többen lesznek, akik nem adóznak

Az államtitkár kiemelte a kormány legújabb adócsökkentő intézkedését is, amely a 25 év alattiak adómentességét biztosítja. A 2022. január 1-jén hatályba lépő szabály 140 milliárd forintot hagy a fiataloknál - jegyezte meg az államtitkár.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban a válságkezelés egyik eszközének nevezte ezt az intézkedést, amivel szerinte a nyugdíjasok és a családosok után most a fiatalokat támogatná a kormány. Hogy választási ígéret vagy gazdasági eszköz a most elfogadott intézkedés, a témában az Mfor.hu oldalán részletes elemzést is olvashat.