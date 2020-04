Már igényelhető a Takarékbanknál az NHP Hajrá

A több mint 1,1 millió ügyfelet kiszolgáló és az ország legnagyobb fiókhálózatát fenntartó Takarékbank jelenleg is az egyik vezető piaci szereplő a vállalatok finanszírozásában, különösen a hazai kis- és középvállalati körben. Piacvezető az MFB Pontokon elérhető hitelek és kombinált termékek kihelyezésében 56 százalékos részesedéssel, és Széchenyi Kártya Program termékeinek kihelyezésében 36 százalékos részesedéssel, ezen belül az Agrár Széchenyi Kártya termékeknél 67 százalékkal. Ezt a pozícióját tervezi a bank tovább erősíteni, hogy a jelenlegi piaci súlyát meghaladó mértékben növelve a vállalati hitelezését, támogassa a hazai gazdaság újraindítását. Elsőként tervez piacra lépni a most megjelent és megjelenő valamennyi kamattámogatott és intézményi kezességgel fedezett finanszírozási termékkel, különösen azért is, mert a pénzintézet ügyfelei már az elmúlt napokban is nagy számban érdeklődtek ezen finanszírozási lehetőségek iránt.

A mától igényelhető NHP Hajrá részeként egy kkv legfeljebb 20 milliárd forint kölcsönt igényelhet, az átfutási idő legfeljebb két hét. A Magyar Nemzeti Bank 0 százalékos kamat mellett nyújtja a refinanszírozási hitelt, a vállalkozások által fizetendő kamat maximum 2,5 százalékos lehet. Beruházási hitelt legfeljebb 20 éves futamidővel, forgóeszközhitelt 3 évre vehetnek fel a vállalkozások, akik a kölcsönt akár európai uniós támogatás előfinanszírozására, hitelkiváltásra vagy cégvásárlásra is fordíthatják.

A Takarékbank és a Budapest Bank közös konzorciumában működtetett MFB Pontok a világjárvány ellenére változatlanul aktívan szolgálják ki az ezen támogatott források után érdeklődő vállalati ügyfeleket. Ezt támasztják alá az elmúlt hetek folyamatosan növekvő igénylési és folyósítási eredményei is. Április első két hetében majdnem másfélszer akkora összeget folyósítottak ki, mint egy évvel korábban, és az éves tervnek majdnem 30 százalékát már teljesítették. A konzorcium arra számít, hogy a már folyósított 200 milliárd forint mellett az idei évre tervezett 40 milliárd forint kiközvetítését a válság ellenére teljesítik.

A Takarékbank a szintén a kkv-kat segítő Széchenyi Kártya Program hiteleinél sem számít jelentős visszaesésre a válság miatt az igénylések, érdeklődések alapján. A portfolióban található folyószámlahitelek jellegüknél fogva jó megoldást jelenthetnek a vállalkozásoknak a nehézségek áthidalására, válságkezelésre is.

Az agrárfinanszírozásban jelentős szerepet játszó Takarékbank tapasztalatai alapján a mezőgazdaságot kevésbé érinti a mostani helyzet, a forgóeszköz jellegű hitelek igénylése az elmúlt évekhez hasonló mértékű. Nagy a kereslet az új sztenderd támogatás-előfinanszírozási hitel iránt, amely áprilisban indult és már több mint 100 ügyletet kötöttek, valamint a beruházási hitelek kihelyezése sem állt le. Ezen kívül továbbra is rendkívül jelentős az érdeklődés az agrárgéplízing iránt.

„Az állami források és a mögöttes állami garanciarendszer fontos szerepet játszhat a válság kezelésében és a gazdaság élénkítésében. Kiemelten fontos, hogy minden gazdasági szereplő a megfelelő időben a működéséhez és fejlődéséhez szükséges forráshoz jusson, ebben pedig kulcsfontosságú szerepe és felelőssége van a bankrendszernek. Fontos, hogy a bankok segítő partnerként reagáljanak az esetleg nehéz helyzetbe került vállalati ügyfelek esetében, valamint változatlanul finanszírozzák a jó és előremutató beruházásokat” – mondta Szabó Levente, a Takarékbank üzleti vezérigazgató-helyettese. „Már most készülünk a válság utáni időszakra, amikor a vállalkozások hitelezésén keresztül a pénzintézetekre meghatározó szerep hárul a gazdaság újraindításában.”

Nemcsak a kölcsöntermékekre jelentős az igény, hanem a faktorálás iránt érdeklődők száma is a többszörösére ugrott a bankcsoporthoz tartozó Takarék Faktorháznál. Az igénylők a mostani helyzetben szeretnének minél hamarabb – a fizetési határidő előtt – hozzájutni követeléseikhez, hogy saját kintlévőségeiket rendezzék, fizetést adjanak munkavállalóiknak, illetve alapanyagot szerezzenek be további működésükhöz.