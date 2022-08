Nyaralás előtt is sokan igényelnek hitelkártyát

Laikusként gyakran találkozni azzal, hogy a boltokban egy nagyobb értékű termék vásárlásakor a hitelfelvételt egyúttal egy hitelkártya igényléséhez is kötik. Mi indokolja mindezt? Mi a kapcsolat az áruhitel és a hitelkártya között?

Alapvetően ez azért alakult ki a piacon sok évvel ezelőtt, hogy az ügyfélnek ne kelljen minden egyes alkalommal benyújtani a dokumentumait vásárlások alkalmával. Ha például vesz egy televíziót, legközelebb pedig szeretne valami mást vásárolni – hiszen a mai világban már a technológiához kötődő eszközöket is gyakrabban cserélik az emberek –, nem kell minden esetben a munkáltatói igazolást, háromhavi bankszámlakivonatot, vagy egyéb jövedelemigazolásra szolgáló dokumentumot magával vinnie az ügyfélnek; ilyenkor a hitelkártya keret terhére tud áruhitelt igényelni.

Hitelkártyával is ugyanúgy elérhetőek azok a hitelajánlatok, amelyek az áruházban akár szimpla áruhitellel is elérhetőek – gondolok itt például a partnerek által a különféle promóciós időszakok alatt garantált 0 százalékos THM-re. Alapvetően ezért lett sok évvel ezelőtt a magyar piacon összekötve az áruhitel és a hitelkártya, hogy ha egyszer megvalósult a hitelbírálat, csak annyi legyen a vásárlók dolga, hogy jelezzék, a kiválasztott terméke(ke)t részletekben szeretnék törleszteni, és kifizessék az elérhető ajánlatok közül a megfelelőt.

A hitelkártya sokak számára még mindig mumus – azok számára, akik most gondolkoznak az első hitelkártyájuk igénylésében, milyen konstrukciót ajánlana?

Nagyon fontos az, hogy ismerjük a saját szokásainkat, és még azelőtt gondoljuk végig, hogy mire van szükségünk, mielőtt hitelkártyát igénylünk. Alapvetően a piacon kétféle hitelkártya volt elérhető: a sima standard hitelkártya, illetve az évek során a repülőtéri MasterCard Lounge használatára feljogosító, és más utazási előnyöket biztosító arany hitelkártyák. Ezeket idővel lecsupaszították, a kedvezmények ma már csak platinum hitelkártyákkal érhetőek el; ezért ha valaki sokat utazik és leginkább repülővel, annak mindenképpen a platinum hitelkártya igénylését javasolnám. Azok számára viszont, akik kevesebbet repülnek, illetve akik híradástechnikai vagy bármilyen elektronikai cikkeket szoktak vásárolni, bőven elegendő egy standard hitelkártya.

Az MKB Bankban most már bármelyik hitelkártyával elérhető a részletfizetési opció. Azok számára, akik nyomon követnék a havi spórolásokat, a GO! hitelkártyát tudnám javasolni. Ez alapvetően 1 százalék visszatérítést nyújt, de abban a kategóriában, ahol a legtöbbet költ az ügyfél, további 2 százalékot. Így akár összesen 3 százalékot is spórolhatunk, amely automatikusan jóváírásra kerül.

A nyaralási, szabadságolási időszakban gyakran fordul elő, hogy autóbérlés esetén csak hitelkártyát fogadnak el, ezért az utóbbi hetekben nagyon sok ügyfelünk igényelt hitelkártyát ebből a célból. Ezeket mind-mind végig kell gondolni, és ez alapján lehet kiválasztani mindenki számára azt a konstrukciót, ajánlatot, ami leginkább tükrözi az ő költési szokásait, vagy életvitelét.

Milyen költségekre készüljön az, aki először igényel hitelkártyát?

Alapvetően már nem csak az MKB Bankban, de a többi hazai pénzintézetnél is, nagyon sok esetben díjmentes a kártya az első évben – van, ahol nem is kell fizetni a következő években sem, a GO! kártyáinknál például nincsen éves kártyadíj. Havi számlavezetési díjra kell készülni, ha pedig az ügyfél elektronikusan vezeti a számláit és átutalással fizeti a törlesztőrészét, egyéb díj vagy költség nem terheli a kártyát (pl. nem kell a postai csekkbefizetési díjjal számolniuk).

Mik a legnagyobb hibák, amiket egy hitelkártya-tulajdonos elkövethet?

Egyrészt nagyon oda kell figyelni arra, hogyan törlesztünk. Sok esetben elérhető csoportos beszedési megbízás vagy keretfeltöltő szolgáltatás, amely révén minimális díjért kvázi feltöltjük a hitelkeretet – így az ügyfélnek nem kell ezzel foglalkoznia, nem fog kamatot fizetni. A másik nagyon nagy hiba, hogy ha túlvállaljuk magunkat: többet költünk, mint amennyit vissza tudnánk fizetni. Erre az esetre lehetőségünk van akár a teljes felhasznált hitelkeret beállítására kvázi fix futamidőre, mindezt sokkal kedvezőbb kamat mellett, mint amire egy kamatozó hitelkeret képes.

Érdemes betelefonálni az esedékességi, fizetési határnap előtt a bankba, és jelezni, hogy többet költöttünk, mint amennyit egyben vissza tudunk fizetni, és kérni, hogy a visszafizetést állítsák át például nyolc, vagy tíz havi részletre – egyébként 36 hónapig nagyjából bármilyen lehetőség válaszható.

Ha például az ügyfél a hitelkártyával vásárol konyhabútort, akkor sem feltétlenül kell azonnal visszafizetnie. Fontos, hogy előzetesen gondolja végig a vásárlását, ezzel elkerülheti, hogy átfordul a hitelkártyatörlesztés kamatozóba, amellyel akár sokkal lassabban fogja tudni csak visszafizetni a tartozását. Végezetül, oda kell figyelni a kártya tárolására is, nem szabad elveszíteni azt, illetve gyakran lehet veszélyes az is, ha a PIN-kódot a kártya hátoldalára írják fel. Amennyiben mégis eltűnik, azonnal le kell tiltani a kártyát, hogy ne élhessenek vele vissza.

Milyen egyedi kedvezményeket biztosítanak ezek a kártyák? Egyáltalán hogyan hozhatom ki a legtöbbet a hitelkártyámból?

Alapvetően ami a magyar piacon leginkább jellemző, és ez a GO!-kártyánál is így van, a havi 1 százalékos visszatérítés. Ha például kiszámoljuk, hogy 500 forint a számlavezetési díj, de akár 5000 forintot is visszakaphatunk, azért jól mutatja, hogy nagyon megéri használni a hitelkártyát. Sajnos nincsenek Magyarországon még igazán könnyen kezelhető megoldások a költéseink nyomon követésére, ezért azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogy úgy használják a hitelkártyát, hogy azt rendszeresen feltöltik és pontosan le tudják követni a költéseiket, mert ilyenkor csak egy kivonatot kell nézegetni, nem kettőt.

A hitelkártyákat kicsit „mumusnak” tekintik, sajnos a mai napig még mindig nem a legközkedveltebb termékről van szó; ezért azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogy érdemes kihasználni ezeket a kedvezményeket, érdemes megnézni az éppen elérhető promóciókat. Például a korábbi Budapest Bankos hitelkártyák mellett az április után kibocsátott MKB-s hitelkártyákkal 10 százalék kedvezményt kapnak a MediaMarktban minden nem akciós árú termékre. Ezért amikor hitelkártyát igénylünk, érdemes átolvasni a kedvezményszabályzatot és az alapján végiggondolni, hol érdemes a kártyát a jövőben használni.

Mit üzenne azoknak, akik kételkednek abban, hogy érdemes-e hitelkártyát igényelniük?

Szerintem manapság elkerülhetetlen a hitelkártyák használata – ahhoz például, hogy utazzunk, autót béreljünk, mindenképpen szükség van rá. Másrészt pedig – és ez kicsit a fogyasztói társadalomnak is köszönhető – a napjainkban kapható elektronikai gépek sem tartanak ki örökké. Például egy hűtő, vagy mosógép pótlása esetén nagyon jó, ha a költségvetésünket nem kell megborítanunk, hanem az új gépet hitelkártya-keretre, akár akciós kamattal vagy 0 százalékos THM-mel tudjuk elhozni, mondjuk tíz hónap alatt visszafizetve. Ezzel a megoldással kvázi tartalékot is lehet egyébként képezni, illetve a cashbacknek köszönhetően kevesebbet kell fizetnünk, mivel a bank visszaadja azt az 1 vagy akár 3 százalékot is – így ezzel még spórolni is tudunk.

Összességében azt gondolom, hogy a hitelkártya jó és hasznos termék. Bár a válság környékén csökkent a hitelezés renoméja, azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább jönnek vissza, keresik a lehetőségeket az ügyfelek. A hitelkártya ma már nem csak egy plusz termék, hanem valami, amit egyre többen tudatosan keresnek és igényelnek.