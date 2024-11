Rengeteg magyar kerülhet kilátástalan helyzetbe nyugdíjas éveiben

„2024-ben az Öngondoskodási Index értéke 54 pont lett. Eszerint a magyar bankkapcsolattal rendelkező lakosság az öngondoskodás közepes szintjén áll. Ez azonban egy átlag, amely mögött nagyon különböző egyéni értékek húzódnak, vagyis a bankoló lakosság öngondoskodás szempontjából heterogén: eltérő igények, lehetőségek és pénzügyi tudásszint jellemzi” – mondta el Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője a szerdai sajtótájékoztatón.

Az Öngondoskodási Index 60 pont feletti értékénél beszélhetünk valódi öngondoskodásról – minél magasabb ez az érték, annál erősebb az öngondoskodás mértéke. A bankoló lakosság 38 százaléka tartozik jelenleg ide. A megkérdezettek 43 százaléka (50 pont alatti érték) még egyáltalán nem lépett rá az öngondoskodás útjára. Őket meg kell győzni ennek fontosságáról, kifogásaik kezelésére a kis összegű, de rendszeres megtakarítások felé terelés lehet a kulcs. A válaszadók 19 százaléka pedig „billegő”, azaz már megfogalmazódott bennük a szándék, de nem alakították ki stabilan az öngondoskodási szokásaikat, valamint önállóan nehezen igazodnak el a pénzügyekben.

Az Öngondoskodási kutatás eredményei szerint tízből hat (60 százalék) magyar az egészségügyben, a nyugdíjak és az oktatás területén is az államtól várja a megoldást. Tízből nyolcan (82 százalék) arra számítanak, hogy nem lesz elég nyugdíjuk a tisztességes megélhetéshez. Idén már csak 18 százalék mondta azt, hogy elegendő lesz az állami nyugdíja, míg tavaly ez az arány még 25 százalék volt.

„Az alacsony nyugdíjra szinte minden második magyarnak (46 százalék) az élethosszig tartó munka a megoldása. Sajnos ennél kevesebben (38 százalék) keresik a megoldást a megtakarításokban, befektetésekben. A fentiek miatt fontos, hogy a lakosság ne csak a rövid távú fogyasztást, hanem a hosszú távú tervezést is szem előtt tartsa. Érdemes megteremteni ebben is az egyensúlyt a Nyugdíj- és Egészségpénztári előtakarékossággal” – mondta Budai József, az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója.

Budai József is részt vesz lapcsoportunk, a Klasszis Média november 21-én, csütörtökön 16 órától kezdődő A nyugdíjmegtakarítások jövője és a lakhatás című rendezvényén, amelyen neves hazai szakértőket kérdezünk egyebek mellett arról, a nyugdíjpénztárakban lévő pénzek adómentes felhasználása lakáscélokra a jövő évtől milyen következményekkel járhat;

a nyugdíjpénztári szektor hogyan fog reagálni a megváltozott helyzetre, dolgoznak-e új konstrukción, hogyan próbálják az ügyfeleiket megtartani.

Nem csak az öngondoskodás szükségességére, de a pénzügyi tudatosság fontosságára is rávilágít az OTP Bank kutatása, amely szerint a magyar lakosság ötöde (20 százalék) nem rendelkezik semmilyen megtakarítással, illetve közel negyedének (23 százalék) nehézséget okoznak a mindennapi kiadások is. A lakosság fele (52 százalék) semmilyen kimutatást nem vezet pénzügyeiről, ötöde (21 százalék) is csak fellángolásszerűen. Mindössze 26 százalék követi rendszeresen a pénzügyeit. Az előrelátó tervezést és így az öngondoskodást tovább nehezíti, hogy a válaszadók nem szívesen foglalkoznak pénzügyekkel.