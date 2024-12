Szegedi diákok nyerték az izgalmas pénzügyi tudatossági versenyt

December 10-én rendezte meg a szervező Privátbankár.hu a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjét a Budapesti Gazdasági Egyetem UniZone hallgatói centrumában. A döntőben 20 csapat mérte össze tudását, akik hosszú utat tettek meg a zuglói végállomásig. Több mint 700 négyfős csapat jelentkezett a versenyre, akik először egy online kvízen mérték össze tudásukat, majd a legjobbak vármegyénként és Budapesten is egy szóbeli, online fordulóban is megmérkőztek. Ebből a 20 fordulóból juthattak be az országos döntőbe.

Az országos döntőre a „belépő” egy-egy fotó és rövid videó volt a csapatok részéről, amelyet a Klasszis Média Instagram- illetve TikTok-oldalán tettek közzé a szervezők. Közülük a legjobbak készítőit különdíjakkal is jutalmazta a zsűri. Díjakból egyébként is rengeteg volt: a verseny támogatóinak – CIB Bank, Babylon Financial Group, Fundamenta Lakáskassza, Gránit Alapkezelő, Magyar Biztosítók Szövetsége, MBH Bank Private Banking, Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Pénzügyminisztérium – köszönhetően a verseny összdíjazása milliós nagyságrendű volt. Nem csak az országos döntőbe jutott 20 csapat és felkészítő tanáraik, hanem a megyei döntőkön jól szereplő csapatok is részesülhettek a nyereményekből.

Mik a fontosabb különbségek az egyes hiteltípusok között? Mikortól érdemes nyugdíjra takarékoskodni? Hogyan lehet beindítani egy bicikliszervízt? Mit kell tudni a bitcoinról? A lakásbérlés vagy a vásárlás éri meg jobban? Mekkora lehet valójában az infláció?

- ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ várt a csapatoktól a zsűri, melyben ezúttal is elismert szakemberek ültek a támogatók képviselői közül. A zsűri elnöke ezúttal is Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora, korábbi jegybankelnök volt, a verseny fővédnökségét Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára vállalta el. A legjobban teljesítő négy csapatra a kifejtős kérdések mellett ábraelemzés is várt.



Fotó: Dala Gábor

A csapatok felkészülten érkeztek, így magas színvonalú döntőn dőlt el az első hely és a további helyezések sorsa. Végül egy szegedi csapat vitte el a pálmát, győri és berettyóújfalui diákok állhattak még fel a dobogóra, a legjobban teljesítő budapesti csapat pedig a negyedik helyet szerezte meg.

A verseny végeredménye, az első négy helyezett csapat:

1. Négyes osztag – Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Szalai Szabina, Gombos Lili, Nagy Ábel, Kispál Imre

Felkészítő tanár: Bereczné Juracsek Marianna

A Négyes osztag, a győztes csapat tart előadást

Fotó: Dala Gábor

2. Cickányok – Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Véber Anna Margaréta, Berecz Bíborka, Kulacs Nikolett, Póti Panna

Felkészítő tanár: Kissné Kovács Katalin

3. Trónfosztók Remastered – Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum

Csapattagok: Daróczi Martin, Botlik Bálint, Kozák Zoltán, Zsupkó Zoltán Gyula

Felkészítő tanár: Juhász-Szabó Anett

4. Mamma Mia – Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Csapattagok: Balla Laura Anna, Rozmann Luca Krisztina, Gál Anna, Biró Ákos László

Felkészítő tanár: Helmeczi Zoltán

A teljes végeredmény, a díjazottak és nyeremények listája a verseny weboldalán, a juniorklasszis.hu-n található.

Folytatása következik!

Az ünnepélyes eredményhirdetésen mind a támogatók képviselői, mind a szervező Privátbankár.hu munkatársai jelezték: továbbra is szilárdan állnak a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló kezdeményezés mellett, így a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenysorozat tovább folytatódik. A tavaszi hónapokban a gimnáziumok tanulói mérhetik össze tudásukat, ősszel pedig újra a technikumok és szakképző iskolák diákjaira kerül majd sor. Érdemes követni a Junior Klasszis Facebook-oldalt, ahol a szervezők folyamatosan jelentkeznek a versenyekkel kapcsolatos hírekkel.

A verseny támogatói: