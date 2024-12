Felültünk a Magyar Péter-vonatra, de Orbán Viktor rémálma mindent vitt

Ahogy valószínűleg rengeteg munkahelyen, az Mfor és a Privátbankár szerkesztőségében is a belpolitikai események váratlan fordulatáról szóltak a beszélgetések 2024 februárjában. Tényleg megrengeti a kegyelmi botrány a Fidesz sziklaszilárdnak tűnő hatalmát? Ki ez a Magyar Péter, és mit akar? Cikkeinkben, híreinkben természetesen igyekeztünk elfogulatlanul beszámolni a történésekről, de természetesen mindenkinek megvolt a magánvéleménye is a dolgokról. Ekkor jött az ötlet, hogy beszélgetéseinket, vitáinkat, viccelődéseinket egy hangsúlyosan szubjektív, kötetlen műsorban tárjuk a nagyközönség elé.

A végül az Ez Viszont Privát címet kapott műsor első adása február 23-án került ki a Youtube-csatornánkra, „Szakad a Fidesz?” címmel. Nem túlzás azt állítani, hogy a műsort teljes érdektelenség fogadta, mostanáig összesen 1986 néző tartotta érdemesnek arra, hogy belenézzen. A két héttel később készült második adás viszont már csaknem 10 ezer nézőt vonzott. Az igazi áttörést viszont az Ez Viszont Privát 4. adása hozta meg, amelyet több mint 33 ezren láttak – nyilván nem függetlenül attól, hogy a címben szerepelt Magyar Péter, aki bő két héttel korábban, március 15-én tartotta első nagy tüntetését, a hírek pedig április első napjaiban Varga Judit exférjéről megfogalmazott vádjaival voltak tele.

Az új műsor 2024-ben végül összesen 32 adást élt meg. Ezek voltak az Ez Viszont Privát első évadának legnépszerűbb adásai:

1. Rémálomra ébredt az Orbán-kormány, egyre közelebb a bukás? Ez Viszont Privát 25

Recesszióba csúszó gazdaság, két éves mélypontra gyengülő forint, tovább erősödő Tisza Párt, súlyosbodó uniós elszigetelődés – itthon és külföldön, gazdaságilag és politikailag is egyre szorultabb helyzetbe kerül a magyar kormány. Összeomlás persze nincs, de míg egy évvel ezelőtt rendíthetetlennek tűnt a hatalom, ma már reális lehetőségnek tűnik a váltás – már Budapest baloldali főpolgármestere is azt mondja, hogy örülne egy Tisza-kormánynak.

Miért bűngyenge a forint, és mi áll a gazdasági recesszió hátterében? Miért dolgoznak magyar pincérlányok a bécsi reptéren? Mit keresett Orbán Viktor Grúziában, miért töltött kolbászt Magyar Péter és „amúgy” min múlhat a hatalomváltás?

Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát 04

Elgondolkodtak Önök már azon, hogy hány évig kellene dolgozniuk 83 millió, illetve 925 millió forintért? Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkára, illetve Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke ennyi kenőpénzt kapott a Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint. Ráadásul Magyar Péter hangfelvétele szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter tudhatott arról, hogy Rogán Antalék kihúzathatták magukat az ügy nyomozati anyagából. A NER-lázadó, úgy tűnik, felrázta a tetszhalott magyar társadalmat, tömegeket képes kivinni az utcára.

Ez Viszont Privát című podcastunk mostani részében lapigazgatónk, Gáspár András valamint újságíróink, Bózsó Péter és Wéber Balázs emellett arról is beszéltek, hogy mi lesz ezután, milyen esélyei vannak a politikában Magyar Péternek, mivel leplezte le magát a kormány és az ellenzék nagy része, valamint mit tudtunk meg a hatalomról, miközben Szijjártó Péterre vártunk a kormányváróban.

Mi lesz, ha Magyar Péter elsüllyeszti a Fidesz hajóját – ki ugrik először? Ez Viszont Privát 29

A gazdaság padlón, a Tisza pedig már látszólag agyonverné a Fideszt egy választáson. Mit léphet erre a kormány, és mi történik, ha Orbán Viktorék is elhiszik, hogy közeleg a bukás? A Rogán-gépezet akadozik, láthatóak a repedések az eddig jól záró Fidesz-falakon is. Mit mond el a rendszer állapotáról Orbán Balázs doktorija és Szájer József visszatérése? Leginkább ezekről a témákról beszélgettek az Ez Viszont Privát podcast 29. adásában kollégáink, Gáspár András, Litván Dániel és Vég Márton.

Meg fogunk lepődni, kik állnak be Magyar Péter mögé – Ez Viszont Privát 12

Bident lecserélték, de még így is gyengébb az amerikai felhozatal, mint a magyar? Bele kéne húznia Magyar Péternek a pártépítésbe, de vajon kik fognak beállni mögé és mellé? Meg fogunk lepődni, kik tartanak két vasat is a tűzben. Mi lesz Budapesten és hány aranyat hoznak haza Párizsból a magyarok? E témák is előkerültek az Ez Viszont Privát 12. adásában, amelyben Csabai Károly, Litván Dániel és Vég Márton beszélgettek kötetlenül.

5. Csőbe húzta Magyar Péter Orbán Viktort Strasbourgban – Ez Viszont Privát 22

Magyar Péter kézfogása, Von der Leyen attakja, Orbán Viktor riposztjai, Dobrev Klára költői kérdése – vajon melyik volt a strasbourgi európai parlamenti vita legemlékezetesebb pillanata? A magyar miniszterelnök nem omlott össze, és idegenben is ikszre hozta a meccset, de a Tisza Párt elnökének csapdáját nem tudta kikerülni. Múlt és jövő nézett szembe egymással, ahogy Manfred Weber mondta, vagy azért még nem támadott fel a tenger?

És mi lenne a jó stratégia az ukrajnai válságban? Béke mindenáron? Több vagy kevesebb fegyver? Területfeladás és fékezett habzású NATO-tagság? Tényleg befeküdnénk a lövészárkokba, ha úgy hozza a sors, vagy csak maszkulin erőfitogtatás megy itthon pár hete? Mi az az ár, amit még megfizetnénk egy háború elkerüléséért? És akkor még ott van a Közel-Kelet is. Erről is beszéltek szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban újságíróink, Bózsó Péter, Litván Dániel és Wéber Balázs.

Abban reménykedünk, 2025-ben is sokan odakeverednek a műsorhoz, és maradnak, visszatérő nézőink pedig megnézik majd az újabb adásokat is. Köszönjük az egész éves figyelmet, és persze a támogató mellett a kritikus hangvételű kommenteket is!

Az össes adást itt érhetik el.

