Orbán Viktor is belebukhat a budapesti újraszámolásba - Karácsony Gergely most nagyot húzott

Karácsony Gergely a választás éjszakáján nagyon sokáig nem állt ki az eredményeket értékelni, majd Vitézy Dávid újraszámlálásért folytatott hadjáratát sem nagyon kommentálta. Csütörtök délutánig, amíg be nem érkeztek az érvénytelennek nyilvánított szavazólapok a Nemzeti Választási Irodához. Amit viszont ekkor lépett, azzal gyakorlatilag kiütötte Vitézy Dávidot, de még az is lehet, hogy az egész Orbán-rendszert is megrendíti. Nézzük, miért.

Karácsony Gergely először is vert helyzetből, egy húzással hozta lehetetlen helyzetbe Vitézy Dávidot. Azzal, hogy mindenképpen, tehát akkor is, ha az újraszámolás is őt hozza ki nyertesnek, új választást követel, – hogy a miniszterelnök kedvenc sportjából hozzuk a hasonlatot – nem egyszerűen visszarúgta a labdát az ellenfél térfelére, hanem a kapus kezét leszakító, hálószaggató gólt lőtt.

Itt van ez a helyzet, amiben totális káosz és bizonytalanság övezi a főpolgármester-választás egyébként is példa nélkülien szoros eredményét. Mi lehetne annál világosabb és pozitívabb üzenet, hogy hagyjuk az így-úgy kihúzott Szentkirályi Alexandrát, ezt az egész zavaros jogászkodást az érvénytelen szavazatok körül, és kérdezzük meg most már egy tiszta helyzetben, hogy kit is akarnak a budapestiek főpolgármesternek?

Nincs veszítenivaló

Eddig úgy tűnhetett, hogy Karácsonynak lehet takargatnivalója, hiszen sokan gondolhatták, hogy hát miért nem akar újraszámolást, ha úgyis ő nyerne, most viszont fordult a kocka: ha Vitézy Dávid ezt elutasítja, akkor rögtön rá fog vetülni ugyanaz a gyanú.

Csak úgy jó az újraszámolás, ahogy ő akarja? Nem akarja tudni, mit is akarnak valójában a budapestiek? Vajon miért?

Vitézy első körben beleállt a dologba, és megüzente, hogy márpedig ő csak az újraszámolást támogatja, az új választást nem. Ezzel besétált a csapdába, ahonnan nincs jó kiút. Ha ezután mégis beáll Karácsony mellé ebben az ügyben, a politikai vereségét ismeri el, ha küzd az új szavazás ellen, akkor a most rá szavazók egy jelentős része is azt fogja gondolni, vaj van a füle mögött.

Ráadásul Karácsonynak valójában nincs veszítenivalója. Ha ő maradna ugyan a győztes, de bármennyire is kétes körülmények között, akkor a következő öt évben az is bekerülne a rogáni propagandagépezet eszköztárába, hogy csalással nyert, tehát nem legitim főpolgármester. Tegyük hozzá, hogy a fővárosi közgyűlésben a 32-ből hét képviselőt ad csak az őt támogató koalíció, és ezen kívül legfeljebb a kutyapárti három képviselőre számíthatna még úgy-ahogy. A Fidesz-KDNP tíz és a Vitézy-LMP lista három képviselője nyilvánvalóan ellenséges lesz vele, de az ugyancsak tíz képviselőt adó Tisza Párt vezetője is többször kijelentette, hogy legfeljebb „ügyek mentén” lenne hajlandó együttműködni. És akkor még a várható újabb kormányzati elvonásokról nem is beszéltünk.

Ezt jól kitalálta Karácsony Gergely

Fotó: Bánkuti András

Ezt a helyzetet nem oldaná meg egy megnyert új választás sem, de egész más az optikája egy kétségek nélkül megválasztott főpolgármesteri pozícióból egyezkedni, mint ha még a csalás árnya is ott lebegne a feje fölött.

Ha pedig nem megy a dolog, még mindig lemondhat, és rámutathat ellenfeleire, hogy tessék, ők nem voltak hajlandók a budapestiek által megválasztott főpolgárrmesterrel együttműködni.

Ugyanez egyébként persze Vitézyre is igaz, ha nyer, és beül a főpolgármesteri székbe, a Fidesz tíz képviselőjén kívül kire számíthat majd? És akkor mi lesz a függetlenség eddig gondosan őrizni próbált látszatával?

Arról nem is beszélve, hogy az új választás kiharcolása, kiegészülve Vitézy „rossz vesztes” és „fideszes” imázsával, kapásból már hozhatott Karácsonynak néhány százaléknyi pluszszavazót. A hab a tortán pedig az, hogy a folyamatosan tutyimutyi, töketlen alakként bemutatott Karácsony Gergő most rezzenéstelen arccal bemondta az „all in”-t, és most a védjegyévé vált „kisfiús” mosollyal várja, hogy megadja-e valaki.

Baljós árnyak a szavazólapok felett

De sajnos van egy sokkal sötétebb vetülete is ennek az egész történetnek. Szerdán, még az újraszámolásról szóló döntés előtt leírtam, hogy miért életszerűtlen számos ponton az a történet, amit Vitézy Dávidék a Szentkirályira és Vitézyre együttesen leadott, de hibásan érvénytelenített szavazatokról előadtak. (A cikk az alábbi dobozra kattintva elolvasható.)

Kapcsolódó cikk Valami nagyon nincs rendben Vitézy Dávid újraszámolási követelésével Vitézyék érvelése egyáltalán nem kerek, és akár még pont ez adhat lehetőséget az igazi csalásra. Jegyzet.

Ebből most csak egy részt emelnék ki újra. Kedves Olvasó, Ön egy szavazó, aki időt áldozva elment szavazni. Nem tudta, hogy visszalépett Szentkirályi Alexandra, nem vette észre elsőre, hogy ki van húzva a szavazólapról a fideszes jelölt, és behúzta a neve melletti karikába az ikszet. (Eddig rendben, ilyen „sok” is lehetett, a több tucattól akár a több ezerig is. De ez egy érvénytelen szavazat sajnos.) Majd ezután még ugyanott, ugyanakkor mégis észrevette, hogy ki van húzva Szentkirályi, de erre nem kért segítséget, tanácsot a szavazatszámlálóktól, hanem beikszelte Vitézy Dávidot is, majd megint nem kérdezte meg, hogy ez így rendben van-e (mint tudjuk igen, de ezt egy egyszerű szavazó, akinek magán a szavazólapon is lelkére kötik, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet, valószínűleg nem tudja), hanem nyugodtan hazasétált, mint aki jól végezte a dolgát. Őszintén, ilyen van? Volt ilyen szavazóból nem több ezer, nem is 324, de akár csak 24?

Akkor leírtam – gondolatkísérletként – azt is, hogy mivel a csak Szentkirályira leadott érvénytelen szavazatokból nagyon könnyű Szentkirályi-Vitézy érvényes szavazatot „csinálni”, ez az ötlet esetleg másnak is eszébe juthatott.

„Karácsony Gergelyék helyében azért, ha lesz újraszámolás, akkor nagyon-nagyon figyelnék arra, ott ki és hogyan fér hozzá a szavazólapokhoz”

– írtam. Nos, a főpolgármester szerint erre nem tudtak figyelni, ugyanis szerinte egyes kerületekben a szavazólapokat tartalmazó urnákat nem a választási bizottság ellenzéki tagjainak a jelenlétében bontották fel, sőt az is előfordult, hogy magukat az érvénytelen szavazólapokat tartalmazó kötegeket is megbontották, majd úgy küldték be az újraszámolást végző Nemzeti Választási Irodába (NVI). Beszélt az NVB döntésének furcsaságairól is, a Vitézyék indítványához csatolt dokumentumok legalábbis „érdekes” mivoltáról is. (És, ahogy az alábbi dobozra kattintva olvasható cikkből kiderül, az eddig információk megerősítették a Karácsony Gergely által elmondottakat.)

Kapcsolódó cikk Egy dologban már biztos igaza lesz Karácsony Gergelynek az újraszámolás ügyében - lehetőség adódott csalásra is? Kikerültek a dokumentumok, amelyek alapján az újraszámolást elrendelték, és ezek igazolják a főpolgármester szavait. De ennél nagyobb baj is van.

Ha ez így történt, az baj. Nagyon nagy baj. Az egész választás tisztaságát ugyanis csak az garantálja, hogy a leadott szavazólapokhoz csakis tökéletesen ellenőrzött, jegyzőkönyvezett, lepapírozott, gondosan szabályozott környezetben férhessen hozzá bárki. Ha ez nem így történt, akkor az önmagában nem jelenti azt, hogy csalás történt, de azt már kizárni nem lehet, ezért valóban az új szavazás az egyetlen korrekt megoldás.

Az NVI közleményében azt írta:

„A főpolgármester-választáson leadott érvénytelen szavazólapok zárt borítékban, a zárásnál aláírással ellátva, sértetlenül megérkeztek az NVI-hez, ahol elzárásra kerültek.”

Ez nagyon jól hangzik, de hogy a zárt boríték előtt hol tartózkodtak, az ebből nem derül ki. Valaki kiszedte ezeket a kötegekből, és átrakta egy borítékba? Ha ez a folyamat nem volt jegyzőkönyvezve, papírozva, az összes helyi választási bizottsági tag jelenlétében, akkor az, hogy utána berakták egy borítékba, és azt szakszerűen lezárták, az halottnak a csók.

Így zajlott pénteken az újraszámolás - csak éppen már nem sokat számít, mire is jutnak másodszorra a számlálók

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Azt is írja az NVI, hogy „kizárólag a Budapest II., a XIII. és a XV. kerületben” nem éltek a helyi választási bizottság tagjai azzal a joggal, hogy jelen legyenek az urnák kibontásánál. Ez nagyon megnyugtató, tehát csak három kerület választópolgárainak érvényes vagy érvénytelen szavazólapjairól nem tudjuk, mi is történt velük.

Innentől kezdve egy dolog marad, amiből kiderülhet, hogy trükközés történt. Az érvénytelen szavazólapok hátoldalára ugyanis egyesével rá kell vezetni, miért nyilvánították őket érvénytelennek, majd ezt minden szavazatszámlálónak alá kell írnia. Ha pénteken, az NVI-nél nem ellenőrizték, mi van a szavazólapok hátulján, vagy ellenőrizték, de tömegesen – vagy csak mondjuk véletlenül 325 esetben – találnak olyan szavazólapot, amelyen Vitézy-Szentkirályi jelölés van, de a hátlapja szerint csak egy, Szentkirályira szóló érvénytelen jelölésnek kéne rajta lennie, akkor egyértelmű, hogy mi történt. (A szavazólapok, és különösen az érvénytelen szavazólapok kezeléséről az alábbi dobozra kattintva olvashat bővebben.)

Kapcsolódó cikk Rossz helyen keresgél Vitézy Dávid az érvénytelen szavazatokkal Jogilag sem tűnik lehetségesnek az újraszámolás, de az érvénytelen szavazatok egyébként is az egyik legjobban ellenőrzött részei az egész választásnak.

Kirúgják a NER lába alól a sámlit

A legfrissebb bejelentés szerint az újraszámolás 14 órakor befejeződött, az NVI 17 órakor hirdethet végeredményt.

Azonban itt már nem az a kérdés, hogy ki nyerte a főpolgármester-választást. A megtévesztő kihúzás baj. Ha történtek hibák a szavazatszámlálás során, az még nagyobb baj. Ha voltak tévesen érvénytelenített szavazatok, az nagyon nagy baj. De ha az egész választást lebonyolító, annak tisztaságán őrködő NVI megengedte, sőt Karácsony Gergely szerint egyenesen elősegítette, hogy szavazólapokhoz hozzá lehessen férni ellenőrizetlen körülmények között, az tragédia. Akkor Magyarország tényleg nem tekinthető demokráciának többé.

És miért bukhat ebbe bele Orbán Viktor? A magyar választások nagyon sok szempontból eddig sem voltak demokratikusnak és egyenlőnek tekinthetők. Ott van közmédia kormánypárti megszállása, a közpénzek milliárdjainak kormánypropagandára való elköltése. Ott van a választási szabályok önkényes átírása, a törvények, sőt az alkotmány egyik napról a másikra történő, önkényes módosítgatása. Ott van az ellenzéki pártok adminisztratív eszközökkel történő vegzálása, a kormányközeli média koordinált lejárató- és hazugságkampányai, az elvileg független hatóságok pártkatonákkal való feltöltése, és még sorolhatnánk a szavazást unfair módon, de kívülről befolyásoló tényezőket.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter és Karácsony Gergely is felrúgta a bilit - Ez Viszont Privát Botrány az ATV-ben, botrány a főpolgármester-választás körül. Magyar Péter kivonult, Vitézy Dávid bevonulna, mit lép erre Karácsony Gergely? Ez Viszont Privát.

Sőt, már maga a szavazás intézménye is recsegett-ropogott az utóbbi időkben. A levélszavazás intézménye súlyosan diszkriminatív, és bizony módot ad visszaélésekre. Az egy lakcímre százasával bejelentett választók, a tömeges átjelentkezések, a mostani választáson is felmerülő hírek például az első kerületbe tömegesen bejelentett külföldi szavazókról, az állami kezelésben lévő idősotthonok, kórházak szervezett mozgóurnáztatása és hasonlók.

Azonban a magyar szavazópolgárok abban azért biztosak lehettek, hogy az általuk kitöltött és leadott szavazólapokhoz nem nyúl hozzá senki, akinek nem lenne szabad. Eddig.

Ha igaz, amit Karácsony Gergely állít, akkor ez a tétel most megdőlt. (Márpedig állításait könnyűnek kéne lenni hitelt érdemlően, jegyzőkönyvekkel, pecsétekkel, miegymással cáfolni, és mint írtuk, amit tudunk, az egyelőre őt igazolja.)

Márpedig Orbán Viktor és NER hatalmának végső alapját azért mégiscsak az a bizonyos sokat emlegetett négy kétharmad adja. Bármivel is vádolták a kormányt, mindig lehetett mutogatni arra, hogy hát kérem szépen, a magyar társadalom, a magyar emberek így szavaztak, tessék szépen választást nyerni, és akkor majd máshogy lesz. Mindegy, hogy mennyire voltak befolyásolva ezek a választások, mindegy, hogy miért ér akár negyvenvalahány százaléknyi kapott szavazat kétharmadot a parlamentben, a hatályos szabályokat betartották, minden szavazólap meg lett számolva, minden szavazólappal el lehetett számolni.

Amint ez nincs így, onnantól mindent szabad. Ha az NVI megengedte, hogy magyar emberek szavazataihoz valakik hozzáférjenek, minden Karácsony Gergelyre szavazónak, sőt minden budapestinek, sőt minden magyar szavazópolgárnak követelnie kéne a választás megismétlését, az NVI vezetőinek lemondását, a választási szabályok átalakítását. De nem kell ennyire messzire mennünk, ha csak Karácsony Gergely 371 ezer szavazójának mondjuk harmada hajlandó tenni is valamit, az is sok ember.

Ha pedig a Tisza Párt 1,3 millió szavazójának egy része is megmozdul, akkor az nagyon sok ember. Márpedig Magyar Péternek saját elemi érdeke is, hogy a választások tisztaságát biztosítsa, hiszen legkésőbb 2026-ban ő lehet a következő, aki szembesül a választási rendszer visszásságaival. És Magyar már a héten pedzegetni is kezdte a választások körüli problémákat, igaz, egyelőre csak a külképviseleti és levélszavazatok körül, de ha egyszer tényleg meg akarja dönteni az Orbán-rendszert, akkor nem hagyhatja, hogy ez az ügy igazi válasz nélkül elhaljon.

És ha már egyszer kimegy több százezer, joggal nagyon dühös ember az utcára, akkor abból már akármi is lehet.

(Cikkünk írásakor még zajlott az érvénytelen szavazatok újraszámlálása.)