Ki súg Magyar Péternek, ki az áruló a Karmelitában?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Hónapok óta próbálom magam meggyőzni arról, hogy nem is olyan rossz a Tisza. Ha ennyien úgy látják, hogy rendben van Magyar Péter, akkor én se legyek már ilyen finnyás. Orbánnak buknia kell, ennél rosszabb már nem lehet, tehát akkor jó, legyen a Magyar Péter. De egyszerűen nem megy. És nem értem, hogy sokaknak hogy ment ilyen könnyen és gyorsan ez az ugrás. Ha már ellenzékben nincs ellenére egy kis lehallgatás, akkor mit csinálna kormányon?

Egyvalamivel ugyanakkor nem tud mit kezdeni a Fidesz. Eddig Bajnai, Gyurcsány, Vona vagy Márki-Zay ellen könnyű dolguk volt. Most más a helyzet, mert önmaguk ellen harcolnak. Magyar Péter a Fideszből érkezett, ott tanulta a politikát. Mindent tud, amit Rogánék tudnak. Ráadásul nem is csinál belőle titkot, hogy súgnak neki. A Fideszre évtizedek óta az a jellemző, hogy összetartanak, nem pofáznak, katonásan követik a pártfegyelmet, nem szivárog ki semmi. Ennek vége. Magyar Péternek belsős információi vannak arról, hogy mire készülnek a Karmelitában. Azért tudta pont időben összehívni vasárnapra a sajtótájékoztatót, mert jó előre szóltak neki, hogy mikor érkeznek meg a sajtóhoz Vogel Evelin hangfelvételei. Elismerem, hogy politikailag ügyes, nagyon jó az ütemérzéke. Rogánék nagy bajban vannak, gondolom eléggé szeretnék tudni, hogy ki vagy kik az árulók. A tiszások szemében persze nem árulók, hanem hősök, beépített ügynökök.

Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy lejárató kampány indul ellene a héten.

Kapcsolódó cikk Lejárató oldal indul Magyar Péter ellen? Megszólalt a honlap főszerkesztője Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy lejárató kampány indul ellene a héten.

Magyarország jelenleg két legnépszerűbb pártja kölcsönösen titkos hangfelvételeket készít a másikról. Hogy a Fidesz maffiamódszerekkel is dolgozik, abban semmi új nincs, ez csak annak nem tűnt fel eddig, aki nem tudja, hogy milyen országban él. Ellenben, hogy a Tisza Párt sem riad vissza, ha egy kis rejtett hangrögzítésről van szó, az talán még sokaknak lehet meglepő. Varga Juditot maga Magyar Péter hallgatta le, Vogel Evelin lehallgatását már másra bízta. Itt tartunk most, két Fidesz van. Hasonló eszközök, hasonló módszerek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!