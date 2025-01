A fél ország semmit nem tapasztalt a kormányzati sikerjelentésből

Ez egy visszatérő magyarázat, ami szintén azt sugallja, hogy – amint már utaltunk rá – a magyarok annyira jól élnek, hogy van bőven van pénzük a világ megismerésére. Ehelyett inkább arról van szó, hogy a forgalomnövekedés a szomszédos országokba vélhetően nemcsak a magyarok felfokozott síelési lázának tudható be, hanem a bevásárlást intézik külföldön a hazai élelmiszerek és fogyasztási cikkek tartósan magas ára miatt.

Még a szokásosnál is durvábban látszik, hogy augusztus 20-a után nyugodtan bezárhatnának a vidéki szálláshelyek. A külföldieket csak Budapest érdekli.

Decemberben, a korábbi hónapokhoz hasonlóan, a külföldi vendégek húzták az ágazatot. A külföldi vendégforgalom emelkedésében változatlanul a koronavírus-járvány utáni fokozatos helyreállás szerepét kell kiemelni, de hazánk kedvező árfekvése, illetve turisztikai vonzereje is hozzájárult

Az adatokat jobban böngészve azonban kiderül, a belföldi vendégéjszakák száma annak ellenére inkább stagnált decemberben, hogy az adatot közlő szálláshelyek száma ugrásszerűen megnőtt. Még a KSH mostani jelentésében is szerepel, hogy a szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké viszont 0,1 százalékkal mérséklődött 2023 decemberéhez képest. A tucatnyi vizsgált turisztikai régióból ötben visszaesés volt decemberben, négyben pedig egész évben: Tokaj, Pécs-Villány, Mátra-Bükk és Győr-Pannonhalma semmit nem tapasztalt az NGM és az MTÜ által vizionált rekordokból.

A kiemelkedő 2023. évi eredményt is csaknem 11 százalékkal megfejelve minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a magyarországi szálláshelyekre 2024-ben. Az általuk eltöltött vendégéjszakák is közel 6 százalékkal bővültek, több mint 44 milliós számuk szintén új rekordot jelent az előzetes adatok alapján.

Például 2023. decemberben 12,2 ezerre rúgott a magánszálláshelyek száma, míg tavaly decemberben 14,3 ezer ilyen szállás szolgáltatott adatot, ami plusz kétezer szállást jelent. Nem túl életszerű, hogy ezek mindegyike tavaly nyitott volna ki, inkább arról lehet szó, hogy korábban is léteztek, csak nem voltak ismertek a számaik. Vagyis korábban is megszálltak náluk vendégek, ezek lettek láthatóak az NTAK-nak köszönhetően, de ez még nem jelenti azt, hogy több lenne a turista.

Holott még a nehezen összevethető adatokból is kiszűrhető, hogy a magyarok belföldi utazásaira inkább a stagnálás jellemző, több régióban egyenesen visszaesés van, az összesített statisztikákat pedig egyértelműen a Budapestre érkező külföldiek, illetve a piac fehéredése okozza. Főleg utóbbi a döntő faktor: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a kormányzati Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból dolgozik. Az említett NTAK egy online regisztrációs felület, amelybe az elmúlt időszakban szinte az összes tyúkólat is bekötötték, így papíron sokkal több lett a szálláshely.

