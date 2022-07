Hol laknak a világhírű sztárok Budapesten? - Freddie Mercury-től Timothée Chalamet-ig

Van, aki a leghíresebb fiatal amerikai filmszínész, Timothée Chalamet kedvéért a világ végére is elmenne, nem hogy Budapestre. A játékszabályokat persze ismerjük: beosonás a hátsó bejáraton, közben a rongyos nadrágos, baseballsapkás-maszkos-napszemüveges, csavargónak álcázott hollywoodi csillag napokig való lesése, rajongók éjszakázása a szálloda előtti fán, szökés a konyhán keresztül egy szállítóautóban - mindez hozzátartozik a világhírhez.

Aki Taylort és Burtont fogadta az Intercontinental előtt

A szálloda menedzsmentje többnyire előre tisztában van a sztárok egyedi kívánságaival, allűrjeivel – ezekről titkárjaik, illetve az ügynökség emberei előre értesítik őket - de mindig adódnak különleges, ad hoc kívánságok és váratlan szituációk.

Hogyan viszik hazánk jó hírét a hírességek? Csak egy példa: amikor 1986-ban Freddie Mercury az akkori Intercontinental tetőteraszán próbálta megtanulni a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar dalt, és a háttérben látszott a Gellérthegy, a Szabadság szoborral – világszerte milliókkal ismertette meg a magyar főváros arcát. A videó ma is fenn van a youtube-on.

A II. világháború után különleges alkalomnak számított, ha egy világsztár Budapestre érkezett, többnyire forgatás miatt történt ez, hiszen itt olcsóbb volt előállítani a filmet, mint mondjuk Bécsben. Más esetleg kíváncsi volt rá, milyen is nagyszülei hazája.

Elizabeth Taylor és Richard Burton Magyarországra látogatásához először is kellett egy luxusszálloda - 1972-ben már állt az Intercontinental – és néhány szakember, aki kiválóan beszélt, lehetőleg amerikai-angolul. Walkó Miklós fiatal menedzserként fogadta 1972-ben a Finta József által tervezett, ultramodernnek számító épület előtt a házaspárt, valamint népes kíséretét.

Liz Taylor és Richard Burton Walkó Miklóssal 1972-ben. Liz Taylor és Richard Burton Walkó Miklóssal 1972-ben.

Már a magángéppel történő ide repülésük előtt megjött a személyi titkár, Raymond Vignale, aki részletesen elmondta, mire lesz szükség. Például jó sok Dom Perignon pezsgőre, Jack Daniels Black Label whiskyre és Smirnoff vodkára. Egyik sem volt kapható ekkor Magyarországon, de a beszerzésben segített a British Airways.

A Budai Vár már nem fért bele

Sofőrjük már korábban megérkezett egy Rolls Royce-szal, hogy kiismerje magát a budapesti közlekedésben, és kitapasztalja a legrövidebb útvonalat a filmgyárba, valamint a számos forgatási helyszínre. Liz a 40. születésnapjára egy hatalmas gyémántot kapott Richardtól, (amely azután évtizedek múlva kétmilliárd forintért cserélt gazdát.)

A hetvenes évek puritán Magyarországán alaposan meglepődhetett a szálloda személyzete, amikor több ezernyi fehér holland tulipánt és fehér léggömböket rendeltek a bulira, mert azok jól illettek Liz ruhájának színéhez…

Természetesen hatalmas összeget hagytak itt, a házaspár ugyanúgy, mint a film producerei – árulja el a Walkó Miklós. - Taylor azt akarta, hogy világítsák ki számára a Budai Várat, ezt azonban nem sikerült keresztül vinni az akkori hatóságoknál. Pedig 30 ezer forintot fizettek volna érte, ami akkor igen nagy pénz volt.

A hangos botrányairól híres házaspár három hónapig lakott az elnöki lakosztályban. Akkor még nem léteztek Magyarországon bulvárlapok. Mit nem adnának ma egy olyan sztoriért, hogy az Apáczai Csere János utcában fogadja ugyanazon estén Taylor a monacói hercegnőt, Grace Kellyt, a Beatles együttes dobosát, Ringo Starrt, Michael Caine-t, David Nivent, Susannah Yorkot és Raquel Welch-t…

Richard Burton ugyanis Magyarországon forgatta a Kékszakállú című filmet. (Hogy miért pont éppen itt, arról egy akkori riportban annyit mondott, hogy ebben Alexander Korda játszott szerepet, valamint az a tény, hogy angol fordításban olvasta a Légy jó mindhalálig-ot, és kíváncsi lett az országra.)

Hogyan kalkulálja ilyenkor a ház az árakat?

Felárat nem etikus alkalmazni, de a maximális, úgynevezett rack rate, elfogadott. Üzletileg nyilvánvalóan előnyös az itt létük, hiszen az éttermi, bár- és szobaszerviz fogyasztás az átlagosnál jóval magasabb. Általában a produkciós cég fizeti a szobát, de ez egyedi megállapodás a színésszel. Az igény sztárok esetében lakosztály, szupersztároknál elnöki lakosztály. Folyosót legfeljebb veszélyeztetett politikusok esetén zárnak le, és ilyenkor természetesen az összes szobát ki kell fizetni, igaz, az üresen maradtakat kedvezménnyel. Egy ilyen esetre emlékszem a genfi Intercontinentalban, ahol szakmai gyakorlaton voltam: ekkor Ibn Szaud királynak és kíséretének lezártak egy emeletet.

A testőrök mindig a szomszédos vagy csatlakozó szobában laknak, és együttműködnek a szálloda biztonsági embereivel. A pincéreknek nem kell titoktartási kötelezettséget fogadniuk, de a diszkréció minden szállóvendég esetében kötelező.

Többnyire egy szállodában akar lakni a stáb, ami praktikus, de nem előírás. Előfordul, hogy egyes különc világ sztárok másutt szállnak meg, a nyugalmuk érdekében. Vagy ha például a családjukkal érkeznek, kibérelnek egy jól őrizhető magánvillát.

Felteszem, az amerikai ügynökök elsősorban a világhírű láncokról hallottak.

Az ügynökségek jól ismerik a világ elegáns szállodáit, bár az igaz, hogy a láncok jól ismert színvonalat képviselnek, biztonságosabb és kényelmesebb nekik ott foglalni.

Az Andrássy úttól Szilvásváradig

Az eddig 400 millió dollárt hozó, hat Oscar-díjat elnyert sikerfilm, a Dűne főszereplői – Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard és Josh Brolin, Austin Butler, Léa Seydoux, Christopher Walken és az új angol üdvöske, Florence Pugh is Magyarországon forgatnak a napokban.

Félig-meddig kiszivárgott, hogy melyik szállodában laknak – amelynek vezetői azonban elzárkóztak a nyilatkozattól vagy bármiféle felvilágosítástól. Érthetően, hiszen sok pénz forog kockán. Bár a személyzeten keresztül olykor így is óhatatlanul eljut „civilekhez” a hír, akik aztán elárulják a barátaiknak, így eshet meg, hogy a rajongók nem tágítanak napokig az épület közeléből. Aztán kiderül, hogy a dicsőített-dédelgetett főszereplőnek inkább egy lakást bérelt az ügynöke.

Chalamet a két évvel ezelőtti forgatásnál elragadtatással nyilatkozott Magyarországról, a Váci utcáról és az Andrássy útról, ahol a Művész kávéházban üldögélt a rendező Dennis Villeneuve-vel, – ez szintén jó országimázs reklám, hiszen 18 millióan követik a sztárt a közösségi médiában, és figyelik minden megmozdulását. Attól inkább a magyar lánykák gyengültek el, milyen bájosan ejti ki a Szilvásvárad szót.

Sutherland nem szereti a dohányfüstöt

Meskál Tibor szinte egész életét filmsztárok, operaénekesek, politikusok és világbajnokok társaságában töltötte, itthon és külföldön egyaránt. Ő maga a Royal – ahogy a szakmában nevezik. Ugyanis már akkor ott dolgozott a házban, amikor még Royalnak hívták az ötcsillagos, nagykörúti Corinthia szállodát, amelynek olyanok az adottságai, hogy a sztárok, illetve ügynökeik előszeretettel választják a Duna-parti házak helyett.

Nálunk létezik a másik utcáról egy szintén tágas, díszes be- illetve kijárat, így sikerült például Pinknek kiszöknie a rajongók elől. A Liszt Ferenc nevét viselő elnöki lakosztály 240 négyzetméteres tágassága, a személyzet és a testőrök számára kiváló szemközti szobákkal, igen vonzó a politikusok körében. De lakott már ott Donald Sutherland is: amikor megérezte, hogy a számára lefoglalt alelnöki lakosztályban valaki, valaha dohányzott, rögtön ki is lépett a folyosóra.

Ilyenkor kell feltalálni magát az embernek: azonnal felajánlottam számára az éppen üres elnökit, - árkülönbségtől függetlenül - ahol megfelelt számára a levegő.

A Corinthia Hotel emlékkönyve - igen impozáns. A Corinthia Hotel emlékkönyve - igen impozáns.

Kiszolgálni II. Erzsébetet és Frank Sinatrát

A rutin és a nyelvtudás a legfontosabb: Meskál Tibor 30 évet dolgozott külföldön, kiszolgálta II. Erzsébet királynőt csakúgy, mint Marlene Dietrichet vagy Frank Sinatrát. Utóbbi esetében – akit állítólag szoros szálak fűztek az olasz maffiához – két egész emeletet zárattak le a szervezők - emlékszik vissza interjúalanyom.

Ha valamely híresség megérkezik egy szállodába a reptérről, mi az, amit először keres? Igen, a mosdót. Gorbacsovot eligazítani a férfi toaletthez ugyancsak váratlan feladat, de nem okozott gondot, ahogy az sem, hogy Paul Anka kérésére kapásból felsorolja, melyek tőle a kedvenc számai. Mint a „ház arca”, ő köszöntötte a mindig nagyon kedves, és a fotózást is jól viselő Catherine Deneuve-öt, vagy a szinte hazajáró Gerard Depardieu-t. Róla érdemes tudni, hogy nemcsak szerepeiben, de az életben is imád főzni, és a borok nagy ismerője. A steaket maga szereti megsütni a konyhán. Azért is kedveli a Corinthiát, mert a hatalmas épület egyik részében tágas apartmanházakat alakítottak ki, amelyek az utcáról nem is látszanak. Gyakran lakik itt, ha éppen fogorvosnál jár Magyarországon.

Hogyan választja ki az ügynökség a szállodát?

Legtöbbször álnéven jelentkeznek be a hírességek, még a recepción sem tudja mindenki, hogy a megadott név kit takar. A biztonság és a diszkréció alapfeltétel, ha ez sérül, soha többé nem választja ugyanazt a helyet az ügynökség, vagy a személyi titkár. Mielőtt érkezne a híres vendég, már megtekint az ügynöke egy videót a szállodáról, majd személyesen egy egész csapat szemléli meg a környéket, mennyire védhető, van-e hátsó kijárat, hogyan lehet parkolni, milyen sokat kell utazni, mondjuk a nevezetességekig vagy a fellépés helyszínéig. Mert hiába szép a kilátás a Várból, ha azt nehezen tudja a stáb, a média megközelíteni. Van, akinek az a fontos, hogy innen csak pár lépés a Zeneakadémia, másnak az, hogy a zsinagóga sincs messze.

Edzőterem, imaszőnyeg, diéta

Milyen különleges kívánságok férnek bele a borsos szobaárakba?

Arnold Schwarzenegger, túl a hatodik x-en, az egyik szobáját magán edzőteremmé alakíttatta át, méghozzá olyan gépekkel, amelyet külön kellett bérelni. Ezért persze pluszban fizetett, hiszen ki kellett hordani a bútorokat. José Carreras kedvéért be kellett fekete kartonnal takarnunk az összes nagy ablakot, mert nappal szokott aludni. Jean Reno különleges diétát kért, természetesen megkapta. Volt, amikor iránytű és imaszőnyeg után kajtattunk, mert három arab sejk szállt meg nálunk. Miért kellett az iránytű? Hogy pontosan tudjuk, merre van Kelet…

Mindez jó hírét viszi a szállodának és megismerteti Budapestet, hiszen számos külföldi lap, tévécsatorna – újabban a közösségi média - számol be itt létükről, megmutatva a cégnevet is, meg a környéket.

Meskál Tibor elnökségi tagja és gasztronómiai tanácsadója a nagy tekintélyű Chaine de Rotisseurs-nek, ma is aktívan részt vesz a hazai szakmai szövetségek életében. Fiatalon tanulta meg a nyelveket és a protokollt, másképp aligha szolgálhatta volna ki Christian Barnard-t, a szívgyógyász professzort vagy Valentyina Tyereskovát, a világ első női űrhajósát.

Bár ma az internet és a digitalizáció az úr, az effajta magas szintű vendéglátás fontossága nem változott. A főportás, illetve a duty menedzser – aki teljhatalmú megbízottja a vezérigazgatónak - segíthet csak bizonyos esetekben, és nem a laptop, vagy a beépített program… Egy jó szálloda így lehet igazán nyereséges, és ezért járnak vissza oda a hírességek.