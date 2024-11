Kengurupark, káposztás bárány meg Csipike – ilyen is lehet a falusi turizmus

Tiszaörs frissen megválasztott fiatal polgármestere, Bacsa Sándor eleinte szabadkozva fogad, hogy nincs is itt olyan sok turisztikai látnivaló, aztán kiderül, dehogynem. Ilyen a Hegedűs Lovasmajor, ahol a nyári szezonban bentlakásos táborokat szerveznek a 8-15 éves gyerekeknek, akik felfedezhetik itt az állatok és a természet világát, megismerhetik őseink életmódját, és kipróbálhatják a régi kézműves technikákat. A táborokon túl lovasbemutatókat, versenyeket és kulturális eseményeket is rendeznek. Az év többi részében konferenciák, kiállítások, szakképzések, csapatépítések és céges rendezvények helyszíne a major – tudtuk meg Hegedűs Sándor tulajdonostól.

Tészta és sajtözön, az üzem melletti boltból

Ami régen csak a helybélieket érdekelte – főleg a foglalkoztatás miatt – az ma látványosság is egyben: kézműves üzem ontja itt a teljesen bio- és nullkilométeres friss tésztákat. Tizenhét félét! Az itt mekegő 130 kecske meg néhány tehén tejéből készülnek a sokféleképpen ízesített, díjnyertes sajtok, mindezek azon frissiben, az üzem melletti boltban is kaphatók.

Az 1300 lelkes falu egyik kedvelt találkozóhelye a Szekér – sörözőnek hívják, de nem arra hasonlít igazán –, ahol igazi helyi egytálétellel fogadnak. Tóth József és párja, Ludescher Olga mesél a káposztás bárányról, amely hatalmas üstben fő már órák óta. Ezt aztán friss fehér kenyérrel tálalják, de aki akarja, csípős paprikával teszi még „magyarosabbá”, és tunkolja ki az utolsó cseppig. Utána mi más is jöhetne desszertnek, mint hájas tészta, amely a mai cukrászdákból már kiveszett, igazi magyar, házi sütemény.

Vendégház, skandináv stílusban

A falu életének fontos eleme a templom és az ahhoz kötődő közösség. A Szakrális Skanzen, a plébánia, a kápolna, a Sarlós Boldogasszony Katolikus templom még mindig összefogja a helyi lakosság egy részét. Ottjártunkkor a helyi asszonykórus is fellépett, látható örömmel énekeltek. Ez is része a közösség életének.

Felfedezhető itt az állatok és a természet világa

Fotó: Facebook

Tiszaörstől pár kilométerre található a fürdőtelep. A gyógyvíz mintha az Alföldön és egész Magyarországon adott, természetes lenne, pedig világszerte egyre nagyobb értéket képvisel ma a turizmusban. De elegendő-e a vendégfogadáshoz a szálláskapacitás? Egy újdonságra rögtön rálelünk, a XXI. századi szintű, modern, skandináv stílusú, Konti Klub Vendégházra. Nyíregyházi tulajdonosai nemrég nyitották meg a finom pasztellekben tartott, kellemes enteriőrrel bíró létesítményt. De máris leány- és legénybúcsúk, családi, baráti bulik helyszíne lett a korszerű energiaforrásokból gazdálkodó intézmény, amely akkor lesz igazán csábító, ha hozzájutnak majd a termálvízhez is, hiszen a medence már adott. Büdszentiné Szép Enikő és Büdszenti Miklós birtokán fatüzelésű dézsa és finn szauna, filagória és játszótér jelzi, hogy a falusi vendégházak is haladnak a korral.

Kakaduk, alpakák és szurikáták is laknak errefelé

Aki elutazik e környékre, nemcsak egy települést látogat meg. Ha gyerekekkel érkezünk, kihagyhatatlan a Tiszaderzsi Kengurupark, amely elsősorban Ausztrália állatvilágát hozza el erre a kicsi településre. Ottjártunkkor egy fegyverneki óvodáscsoport élvezte, hogy kenguruk ugrálnak körülöttük, a kicsik gyönyörködtek a selyemtyúkok furcsa tollazatában, a Rosetta papagájok élénk színeiben, nevettek a szurikáták kíváncsiságán. Zebrapintyek, kakaduk, alpakák, kameruni juhok és törpekecskék is laknak itt, összesen több mint harminc állatfaj kétszáz egyede. Működik játszóház és simogatoZOO is.

Tudta, hogy Berekfürdő közelében található a Gyurgyalag tanösvény? Valójában egy jókora, kellemes kirándulóparkban, erdős ligetben sétálunk, amelyet a helybéliek ugyanúgy szeretnek, mint a messziről ide látogatók. A község már évtizedekkel ezelőtt a termálvizéről volt híres, ahogy azt Hosszu András polgármester fejtegeti. Mára korszerű komplexummá vált a fürdő, sok medencével, korszerű élmény- és látványelemekkel. A gasztronómia is sokat fejlődött errefelé: a Park étteremben ismerkedünk meg az egyik legtehetségesebb magyar cukrásszal, Perity Róberttel, aki már több versenyen is díjat nyert. Csipike nevű kreációja azokat is meglepi, akik otthonosan mozognak a fine dining világában.